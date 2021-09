GeForce NOW supera i 100 giochi con le novità di questa settimana

Il servizio NVIDIA GeForce NOW rafforza ulteriormente il proprio catalogo e propone più di 100 giochi per questa settimana, che includono Fortnite Stagione 8, disponibile insieme a una nuova mappa e a nuove schede punti.

Fortnite Stagione 8 e tanto altro da giocare questa settimana su GeForce NOW

I membri NVIDIA GeForce NOW possono giocare in streaming a Fortnite Stagione 8, ma possono divertirsi anche con uno dei giochi gratuiti di questa settimana di Epic Games Store, tra i quali Speed Brawl (gratis per chi ne fa richiesta dal 16 al 23 settembre). Saranno a disposizione in tutto altri dieci titoli in questi giorni, cinque dei quali risultano accessibili fin dal day one.

Tra le novità abbiamo il gioco di strategia indie Honey, I Joined a Cult, il titolo di simulazione off-road WRC 9 FIA World Rally Championship e il gioco action post-apocalittico Hard Truck Apocalypse / Ex Machina. Si uniscono alla libreria anche:

Eastward (Steam, dal 16 settembre)

Gamedec (Steam e Epic Games Store dal 16 settembre)

Aragami 2 (Steam, dal 17 settembre)

Aragami (Steam)

Assassin’s Creed III (Ubisoft Connect)

PULSAR: Lost Colony (Steam)

Verdun (Steam e Epic Games Store)

Per ulteriori informazioni sul servizio GeForce NOW e sui nuovi giochi disponibili da oggi potete seguire questo link.

