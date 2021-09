Ubisoft+ sbarca su Google Stadia in Italia con un’offerta di lancio

L’abbonamento Ubisoft+ è disponibile su Google Stadia anche in Italia e sarà attivabile per tutto il mese di settembre a un prezzo scontato, frutto dell’offerta di lancio dedicata ai cosiddetti Founder Ubisoft+.

Ubisoft+ disponibile su Google Stadia in Italia

Ubisoft+ è disponibile in beta su Google Stadia, con un lancio ufficiale previsto per il 30 settembre. Proprio per questo coloro che si abboneranno entro le 17:00 del 30 settembre otterranno il titolo di Founder Ubisoft+, mantenendo il prezzo scontato di lancio di 14,99 euro al mese (anziché 17,99).

L’abbonamento in stile Xbox Game Pass consente di avere accesso a decine di giochi della popolare software house, con nuovi titoli fin dalla loro uscita, oggetti per la personalizzazione, sincronizzazione dei progressi e non solo. Tra i giochi di prossimi uscita abbiamo l’atteso Far Cry 6 (7 ottobre) e Riders Republic (28 ottobre), mentre il catalogo già comprende, ad esempio, Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition.

Con Google Stadia e Ubisoft+ si può accedere ai giochi su TV (con Chromecast Ultra, Chromecast con Google TV e non solo), laptop, PC desktop, smartphone e tablet compatibili (elenco dei dispositivi a questo indirizzo). Per ulteriori informazioni o per attivare un abbonamento potete recarvi sul sito ufficiale.

Potrebbe interessarti: la trilogia rimasterizzata di GTA in arrivo su Google Stadia e varie piattaforme