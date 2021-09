Notebook Acer scontati fino a 300 euro con le Offerte Speciali, anche con prova

Acer propone alcune interessanti iniziative sul suo shop online ufficiale che potrebbero fare comodo agli utenti alla ricerca di un nuovo notebook: la nota casa taiwanese mette infatti a disposizione una serie di Offerte Speciali, unite alla possibilità di provare i PC per 30 giorni e a un misterioso codice sconto.

Acer lancia le Offerte Speciali su notebook e non solo, anche con prova di 30 giorni

Da oggi, 15 settembre 2021, fino alla fine del mese, sullo shop ufficiale di Acer sono disponibili le Offerte Speciali con tanti sconti da un minimo di 50 euro fino a un massimo di 300 euro su un’ampia selezione di prodotti. I ribassi vengono aggiunti automaticamente al carrello in fase di acquisto. Ecco alcune delle migliori offerte pensate da Acer (prezzi già scontati):

I notebook citati qui sopra, insieme a tutti gli altri a disposizione sul negozio online ufficiale di Acer, possono essere provati per 30 giorni con consegna espressa gratuita. L’iniziativa è valida fino al 30 settembre 2021 ed è l’ideale per gli indecisi, che non sono convinti e desiderano prima toccare con mano i PC (qui per tutti i dettagli).

Offerte Speciali Acer

In arrivo Mystery Sale, il coupon per uno sconto extra

In aggiunta, per tutta la giornata del 17 settembre 2021 sarà possibile sfruttare l’iniziativa Mystery Sale. Grazie al codice sconto VIP-MYSTERY si potranno acquistare i prodotti del sito con un extra sconto. Per ora il produttore ha preferito lasciare un po’ di “mistero” e dunque non conosciamo tutti i dettagli e nemmeno l’entità dell’ulteriore ribasso.

Potrebbe interessarti: recensione Acer Nitro 5 2021