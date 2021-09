Samsung sta lavorando a un inedito modello di Galaxy Buds

Samsung è senza ombra di dubbio una delle aziende di punta anche per quanto riguarda la realizzazione di cuffie true wireless. Ad inizio agosto la compagnia svelava il modello Samsung Galaxy Buds 2, ma un inedito brevetto pubblicato il 10 settembre sul WIPO (World Intellectual Property Organization), mette in risalto un modello di cuffie true wireless mai visto finora.

Galaxy Buds impermeabili con archetto

La documentazione mostra un paio di cuffie true wireless con un design estremamente ispirato al modello Samsung Galaxy Buds+, ma in questo caso si tratterebbe di cuffie true wireless impermeabili con tanto di archetto rimovibile, come si può notare nell’immagine sottostante.

Dotate di microfoni, vari sensori, speaker a due vie e un touchpad, esse possono fare affidamento sul sopracitato archetto in modo da potere essere utilizzate anche sott’acqua. La documentazione fa riferimento alla possibilità di inserire il retro degli auricolari all’interno dell’archetto in modo da continuare ad utilizzarli sott’acqua, continuando anche a registrare alcune misurazioni evidentemente relative all’allenamento in vasca (velocità, calorie bruciate e molto altro).

Non è chiaro quando la compagnia sudcoreana presenterà un modello di cuffie TWS dotate di questa funzionalità, ma l’idea generale è che voglia sfruttare un accessorio esterno (come l’archetto) per offrire ai propri utenti la possibilità di utilizzare le cuffie anche sott’acqua.

In copertina Samsung Galaxy Buds Pro

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless