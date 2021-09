I prossimi appuntamenti su DAZN: da Napoli-Juventus al via dell'Europa League

Dopo la pausa per le Nazionali ritorna il campionato di Serie A su DAZN, ma ci sono tanti altri appuntamenti che gli appassionati di calcio non vorranno lasciarsi sfuggire. Ecco tutti i contenuti live in arrivo sulla piattaforma di streaming sui dispositivi compatibili.

Abbonati ora a DAZN. 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi

I prossimi appuntamenti su DAZN, tra Serie A e calcio internazionale

Serie A TIM

Dopo la convincente vittoria dell’Italia contro la Lituania, che ci mantiene in corsa per la qualificazione ai Mondiali, è ora di tornare al campionato. Due i big match previsti per questo terzo turno: Napoli-Juventus e Milan-Lazio. Ecco il calendario della giornata di Serie A:

Empoli-Venezia – sabato 11 settembre 15:00

Napoli-Juventus – sabato 11 settembre 18:00

– sabato 11 settembre 18:00 Atalanta-Fiorentina – sabato 11 settembre 20:45

Sampdoria-Inter – domenica 12 settembre 12:30

Spezia-Udinese – domenica 12 settembre 15:00

Cagliari-Genoa – domenica 12 settembre 15:00

Torino-Salernitana – domenica 12 settembre 15:00

Milan-Lazio – domenica 12 settembre 18:00

– domenica 12 settembre 18:00 Roma-Sassuolo – domenica 12 settembre 20:45

Bologna-Hellas Verona – lunedì 13 settembre 20:45

Domenica alle 14:30 andrà in onda live su DAZN Zona Gol, il programma che racconta in diretta i risultati dei tre match del giorno, che si giocheranno in contemporanea.

Serie BKT

Anche per la Serie B si apre il terzo turno di campionato, con l’anticipo tra Benevento e Lecce di questa sera alle 20:30. La giornata si concluderà domenica 12 settembre con il posticipo Pordenone-Parma.

Alla programmazione completa si affiancherà Zona Gol, con aggiornamenti in tempo reale sulle partite, collegamenti live e tutti i gol.

Europa League, Conference League e calcio internazionale

Mercoledì 15 settembre prende il via l’Europa League con Spartak Mosca-Legia Varsavia alle 16:30. Giovedì sarà il momento della Conference League con le sfide Rennes-Tottenhan (18:00) e Roma-CSKA Mosca (21:00).

Torna anche la Liga spagnola: in questa giornata spiccano Espanyol-Atletico Madrid (domenica 12 alle 14:00) e Real Madrid-Celta Vivo (domenica 12 alle 21:00). Lunedì 13, alle ore 13:00, sono previsti i sorteggi della UEFA Women’s Champions League: qualificata ai gironi la Juventus Women.

Per non perdervi tutte le partite del terzo turno di Serie A, Serie B e i match di calcio internazionale previsti per i prossimi giorni potete attivare un abbonamento a DAZN seguendo il link qui in basso.

Abbonati ora a DAZN. 29,99 euro al mese. Disdici quando vuoi

Potrebbe interessarti: Come vedere tutta la Serie A 2021/2022 in streaming e TV