Apple Maps per l’Italia è tutta nuova: ecco le tante novità

Apple, quest’oggi, annuncia una quantità incredibile di novità per Apple Maps per il nostro Paese. L’azienda ha lavorato duramente per molti mesi al fine di introdurre alcune novità che renderanno più semplice, sicuro e user friendly l’utilizzo dell’applicazione di navigazione sul nostro territorio.

Quante novità per Apple Maps in Italia

Si parte con una nuova esperienza di navigazione tra cui il supporto alla funzione “Indicazioni Siri con linguaggio naturale” o le indicazioni per scegliere la corsia in modo da evitare di sbagliare svolta tramite appositi suggerimenti. È stata aggiunta la funzione di controllo elettronico di velocità per restare informati circa la presenza di autovelox sul proprio percorso e i semafori rossi. Sbarca finalmente la possibilità di condividere l’orario di arrivo con amici, familiari e colleghi con un semplice tap o anche tramite Siri, così da seguire lo spostamento lungo la mappa e ricevere una nuova stima dell’orario di avviso in caso di ritardo.

“Mappe di Apple è il modo migliore per esplorare e navigare il mondo – il tutto proteggendo la tua privacy – e siamo entusiasti di offrire questa esperienza a un numero ancora maggiore di utenti con il lancio di oggi,” dichiara Eddy Cue, senior vice president of Services di Apple. “Abbiamo ricostruito le mappe da zero, con una migliore navigazione, dettagli più ricchi, informazioni più accurate per i luoghi, e funzionalità notevoli che solo Apple può offrire, tra cui Guardati intorno, Indicazioni di Siri con linguaggio naturale e altro ancora. Ora è più facile che mai per gli utenti in Italia trovare i luoghi che amano e raggiungere la destinazione in modo ancora più veloce e facile.”

A partire dal rilascio di iOS 15, atteso nelle prossime settimane, i passeggeri dei trasporti pubblici possono trovare le stazioni vicino, essere avvisati quando è quasi ora di scendere alla fermata richiesta, controllare gli orari dei trasporti in tempo reale e pianificare il viaggio con gli autobus o i treni. Apple, con l’aggiornamento di oggi, vuole colmare il gap con le applicazioni di navigazione più popolari, tra cui Google Maps, fornendo funzionalità che sicuramente faranno contenti i tanti utenti muniti di dispositivi Apple.

