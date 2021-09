La e-bike HIMO Z16 è scontata di oltre 150 euro su GoGoBest con spedizione dall’Europa

Le bici elettriche stanno decisamente prendendo piede anche nel nostro Paese, grazie soprattutto ai produttori cinesi che forniscono e-bike molto interessanti a prezzi vantaggiosi. Ne è un chiaro esempio HIMO Z16, in offerta strepitosa grazie allo store specializzato GoGoBest, che vi offre uno sconto superiore ai 150 euro con un coupon apposito.

HIMO Z16 in offerta

HIMO Z16 è una e-bike pieghevole, pensata quindi per la mobilità urbana ma che non disdegna l’utilizzo su strade di campagna, grazie alla presenza di un ammortizzatore posteriore che ne rende più confortevole l’uso. La e-bike è dotata di un motore da 250 watt, perfettamente in regola dunque con le vigenti normative italiane.

La batteria da 36W/10Ah offre una notevole autonomia, visto che con una singola carica (servono 5-6 ore per una carica completa) è possibile percorrere fino a 80 Km. Ovviamente l’autonomia varia in base alla modalità di utilizzo, visto che sono disponibili ben tre tipologie di pedalata assistita.

In modalità ECO, consigliata per le piste ciclabili e per le passeggiate poco impegnative, è possibile percorrere circa 80 Km, visto che l’assistenza è molto leggera. La modalità MID invece permette di raggiungere i 20 Km/h quasi senza pedalare, sfruttando la parte destra del manubrio. Infine la modalità HIGH eroga la massima potenza a disposizione, consentendovi di raggiungere i 25 Km/h, ideale per salite o uscite impegnative.

Sul lato sinistro del manubrio è presente un display in grado di visualizzare le informazioni essenziali, e utilizzabile tranquillamente anche sotto la pioggia grazie alla certificazione IPX7. Sullo schermo potrete vedere la carica residua, la velocità istantanea, la distanza percorsa, la modalità selezionata ed eventuali codici di errore. per avere sempre la situazione sotto controllo.

HIMO Z16 offre inoltre un buon compromesso tra leggerezza e resistenza, utilizzando un telaio in lega di alluminio, che riduce al minimo le vibrazioni e permette di contenere il peso a 22,5 Kg, niente male considerata la presenza del pacco batteria, alloggiato nel tubo orizzontale e rimovibile ripiegando la batteria.

Sui cerchi in lega da 16 pollici sono montati, sia anteriormente che posteriormente, freni a disco ventilati che garantiscono spazi di frenata ridotti e la massima sicurezza. È inoltre disponibile una modalità parcheggio che blocca i freni e semplifica la chiusura del mezzo. Oltre al telaio è possibile ripiegare anche il manubrio e i pedali, per ridurre al minio l’ingombro e semplificare il trasporto sui mezzi pubblici o nel bagagliaio dell’auto.

Il comfort è assicurato da una sella imbottita con una schiuma morbida, che sopporta utenti del peso inferiore ai 100 Kg. Alla sicurezza di marcia contribuiscono anche fari a LED anteriore e posteriore e catarifrangenti sulle rute, per assicurare la massima visibilità anche di notte on in condizioni di poca luce.

Da segnalare inoltre la presenza di un parafango su entrambe le ruote, così da evitare spiacevoli schizzi d’acqua nel caso in cui vi trovaste a utilizzare la HIMO Z16 sotto la pioggia. Potete scegliere tra la versione grigia e quella bianca, a seconda delle vostre preferenze e utilizzare il codice YBX9CM2C8CNC per risparmiare oltre 150 euro sul prezzo di listino.

Su GoGoBest infatti è in vendita, applicando il codice sconto, a 483,99 euro invece di 635,60 euro, incluse le spese di spedizione e l’IVA. La spedizione avverrà con corriere UPS, che garantisce la consegna in meno di una settimana, dai magazzini europei, quindi non sarà applicato alcun costo aggiuntivo. A seguire il link per l’acquisto su GoGoBest.

Acquistate HIMO Z16 su GoGoBest a 482,99 euro

