Se avete avuto problemi con questo cinturino di Apple Watch non siete i soli

Se avete avuto problemi con questo cinturino di Apple Watch non siete...

Manca ormai pochissimo alla presentazione ufficiale della nuova generazione di Apple Watch e mentre in tanti si chiedono quali saranno le novità che porterà con sé c’è anche chi si interroga se potrà contare sullo speciale cinturino Solo Loop.

A farsi questa domanda è soprattutto chi lo scorso anno ha deciso di acquistare questo speciale cinturino e si è reso conto che forse ha qualche problema di durabilità.

Ecco come Apple lo descrive:

Realizzato in gomma siliconica liquida, il Solo Loop è un cinturino elastico dal design esclusivo senza fibbie, chiusure o parti sovrapposte, comodissimo al polso e facile da infilare e sfilare. Uno speciale trattamento ai raggi UV rende la superficie morbida e piacevole al tatto. In più resiste all’acqua e al sudore, così puoi portarlo ovunque.

Apple Watch Solo Loop potrebbe non essere molto resistente

Ebbene, così come apprendiamo da iMore, in Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano di avere avuto qualche problema con il proprio cinturino Apple Watch Solo Loop e un esempio è rappresentato da quanto viene raccontato da GPT96 in questo thread su Reddit, ove riferisce che nel suo cinturino “si è sviluppato un micro strappo e alla fine si è strappato dopo circa 10 mesi”.

Un altro utente racconta di avere riscontrato un piccolo strappo nel punto in cui il cinturino si collega alla cassa mentre un altro ancora sostiene di averne acquistato uno a settembre, per poi vederlo rompersi già a giugno.

Ricordiamo che i cinturini Apple Watch Solo Loop, venduti a 49 euro ciascuno, sono costituiti da un unico pezzo e sono appositamente progettati per allungarsi in modo da poter essere indossati al polso. Ma, a quanto pare, in alcuni casi è proprio quella particolare elasticità che sembra cedere.

Sarà interessante scoprire se questo tipo di cinturino verrà proposto anche per la settima generazione di Apple Watch.

