Ecco le nuove offerte di Sky per fibra, TV e Netflix

Se siete alla ricerca di una soluzione che vi consenta di usufruire di un’offerta all inclusive per la casa, comprendendo chiamate, navigazione sul Web ad alta velocità e contenuti multimediali per trascorrere il tempo libero, Sky potrebbe avere ciò che fa al caso vostro.

Il colosso satellitare, infatti, ha dato il via a una nuova promozione in virtù della quale gli utenti avranno la possibilità di “fare felice tutta la famiglia con Sky WiFi”.

Sky WiFi tenta i nuovi clienti con tre offerte

In particolare, Sky ha pensato ad una tripla soluzione, così da accontentare sia i nuovi clienti che desiderano soltanto attivare un’offerta dedicata alla telefonia che quelli che voglio sfruttare l’occasione per soddisfare la propria voglia di contenuti per l’intrattenimento.

Queste le tre opzioni disponibili:

Sky WiFi – traffico dati illimitato (fino a 1 Gbps, a seconda della copertura) e modem a 24,90 euro per 18 mesi (poi a 29,90 euro al mese)

Sky WiFi + Sky TV – traffico dati illimitato (fino a 1 Gbps, a seconda della copertura), modem, Sky TV (show e serie originals) ed esperienza Sky Q (con inclusi HD, Sky Go Plus e contenuti on demand) a 39,80 euro per 18 mesi (poi a 54,90 euro al mese)

Ski WiFi + Intrattenimento Plus – traffico dati illimitato (fino a 1 Gbps, a seconda della copertura), modem, Sky TV (show e serie originals), esperienza Sky Q (con inclusi HD, Sky Go Plus e contenuti on demand) e Netflix a 44,80 euro per 18 mesi (poi a 59,90 euro al mese)

Per Ski WiFi il costo di attivazione è di 29 euro (invece di 49 euro) mentre per Sky TV è di 9 euro (invece di 148 euro).

Per ulteriori informazioni su tale promozione e per procedere alla sua attivazione vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito del colosso satellitare:

Offerta per i nuovi clienti Sky WiFi e Sky TV

Leggi anche: Sky On Demand, le novità di settembre 2021