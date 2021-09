Notebook per tutti in gusti in offerta su Amazon: c’è anche un super mouse Logitech G da abbinare

Notebook per tutti in gusti in offerta su Amazon: c'è anche un...

Continua la selezione di offerte proposte da Amazon, anche oggi ci sono degli ottimi affare se dovete aggiornare il vostro notebook. C’è una gran bella offerta per il MacBook Air M1 nella versione da 512 GB, c’è un netto calo di prezzo per il notebook gaming MSI con GTX 1650, un notebook Windows economico di Huawei e un gran bel mouse Logitech G Pro X Superlight da abbinare a qualsiasi notebook scelto.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 2 Settembre 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 2 Settembre 2021

Apple MacBook Air M1 512 GB

Ancora lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico più basso su Amazon (venduto e spedito) per il modello da 512 GB. Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 512 GB a 1209 Euro invece di 1429 Euro

MSI GF63 Thin

MSI GF63 Thin sa il fatto suo con un processore Intel Core i5 10500H e scheda grafica GeForce GTX 1650 Max-Q di NVIDIA (8 GB RAM e 512 GB SSD). La base hardware è importante ma è anche il sistema di raffreddamento con doppia ventola e 6 heatpipe ad essere decisamente interessante per la fascia di prezzo. Il display è un IPS a 60Hz da 15.6 pollici. Ci sono tante altre chicche che MSI ha inserito nel suo GF63 Thin, un vero notebook gaming economico.

MSI GF63 Thin a 799 euro invece di 1049 euro

Huawei Matebook D15

Huawei Matebook D15 è un notebook ottimo con la fotocamera a scomparsa per tutelare la privacy. Ha un processore Intel Core i3 10110U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB (partizionamento particolare) e una scheda video integrata. I numeri sulla carta ci sono tutti, il display è da 15.6″ FullHD con cornici ridottissime. Vero, il display non ha una luminosità altissima, l’audio non è particolarmente alto ed il trackpad non è in vetro. Sono dettagli che in relazione al prezzo hanno un importanza relativa. La costruzione è di alto livello, la tastiera è comodissima ed ha tante porte a disposizione.

Huawei Matebook D15 a 449 Euro invece di 649 Euro

Logitech G Pro X Superlight

Probabilmente tra i mouse wireless per il gaming, anche se la regola per i pro gamers è quella di scegliere una soluzione cablata. In ogni caso, se non dovete gareggiare in competizioni ufficiali anche un mouse wireless come il Logitech G Pro X Superlight può essere una vera e propria goduria da utilizzare. Ha una buona durata della batteria, il sensore ottico è da 25600 dpi, ha ben 5 tasti programmabili, gli switch dei tasti sono meccanici e ci sono dei piedini con una forma ottimizzata per tutti quelli che hanno bisogno di velocità in eSport. Un vero e proprio portento anche per lavorare senza cavi sulla scrivania.

Logitech G Pro X Superlight a 146 Euro invece di 154 Euro

