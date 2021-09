C’è una buona offerta per acquistare Logitech MX Master 3, il re dei mouse per il multitasking

Quando si parla di mouse di alto livello in ambito produttivo, è davvero difficile (se non impossibile) non menzionare il modello Logitech MX Master 3. In queste ore quest’oggi mouse è disponibile in offerta su Amazon al prezzo di 69,30 euro invece di 76,99 euro, con uno sconto pari al 10%.

Una buona offerta per un ottimo mouse

Logitech MX Master 3 è un mouse progettato appositamente per i computer Apple (funziona anche su macchine Windows), a partire dai notebook fino ad arrivare agli iPad. Il design ampio e spazioso e la sua incredibile ergonomia permettono di avere la mano sempre riposata, anche dopo diverse ore di utilizzo.

Gli ingegneri Logitech hanno sapientemente posizionato i tasti di controllo rapido con tasti funzione intuitivi e facilmente raggiungibili, ideali ad esempio per lanciare Mission Control o avviare rapidamente le applicazioni installate direttamente da Launchpad. Il software Logitech, inoltre, è ideale per personalizzare a proprio piacimento i tasti del mouse con profili da utilizzare per il lavoro, il gioco e lo svago.

Nel caso in cui voleste saperne di più su quest’oggi mouse di Logitech, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Logitech MX Master 3. Infine, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le migliori offerte del mondo hi-tech selezionate dalla nostra redazione.

Acquista Logitech MX Master 3 in offerta

Potrebbe interessarti anche: Migliori mouse di Settembre 2021: ecco i nostri consigli