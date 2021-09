Segway-Ninebot svela i monopattini della Serie F con autonomia fino a 40 km

Segway-Ninebot sarà tra i partner principali degli Emoving Days del 4 e 5 settembre 2021 e per l’occasione ci sarà la possibilità di testare i nuovi monopattini elettrici della Serie F. Tutti e tre i modelli risultano intanto già acquistabili: scopriamo tutte le caratteristiche e i prezzi di vendita.

Segway-Ninebot presenta la Serie F con i monopattini F25E, F30E e F40E

I nuovi KickScooter della Serie F targati Segway-Ninebot puntano su design, comfort, stabilità e sicurezza, tutti aspetti da considerare per rendere i tragitti giornalieri più piacevoli. I modelli in arrivo sono tre e si chiamano F25E, F30E e F40E, tutti con velocità massima di 25 km/h (come previsto dalla legge): possono contare su luci a LED frontali da 2,1 W, luci posteriori e catarifrangenti frontali, laterali e posteriori certificati E-MARK, per la massima visibilità anche in notturna.

Dispongono di due freni, uno frontale elettronico e uno posteriore a disco, accompagnati dal sistema di frenata rigenerativa che garantisce il massimo sfruttamento dell’energia e un incremento del livello di sicurezza. Sul manubrio prende posto il display LED a colori con la dashboard in grado di mostrare informazioni in tempo reale (velocità, livello della batteria, modalità di guida e non solo), ma volendo si può utilizzare anche l’applicazione per smartphone.

Cosa differenzia i tre modelli? Principalmente il livello di autonomia, che si può intuire dai nomi stessi, ma non solo: F25E mette a disposizione 25 km di autonomia (ricarica in 5 ore) e pneumatici da 10″ con camera d’aria, F30E e F40E si spingono fino a 30 o 40 km (ricarica in 6,5 ore) e offrono ruote tubeless da 10″ con strato di gelatina. Inoltre abbiamo diversi livelli di pendenza affrontabili (dal 10 al 20%). In questi nuovi modelli la porta di ricarica è stata ridisegnata e integrata nella pedana, in modo da facilitarne l’accesso.

I nuovi monopattini elettrici Segway-Ninebot F25E, F30E e F40E sono già disponibili all’acquisto sul sito Athena ai prezzi consigliati di rispettivamente 449,99, 529,99 e 599,99 euro.

