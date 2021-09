Jabra annuncia la nuova famiglia di cuffie true wireless Elite: ecco i dettagli

Jabra, una tra le più importanti aziende impegnate nei prodotti audio, in queste ore annuncia i nuovi dispositivi della famiglia Elite di cuffie true wireless: Jabra Elite 3, Jabra Elite 7 Active e Jabra Elite 7 Pro.

Caratteristiche Jabra Elite 3, Elite 7 Active ed Elite 7 Pro

Con un listino prezzi pensato per rispondere alle esigenze di chi è alla ricerca di un paio di cuffie true wireless economiche o di fascia alta, le nuove soluzioni svelate oggi si posizionano per soddisfare le necessità di utenti differenti.

Jabra Elite 3

Partendo dal modello Jabra Elite 3, esso rappresenta le cuffie true wireless più economiche mai lanciate dalla compagnia danese. L’azienda le definisce come cuffie TWS adatte a chi sta cercando un “suono ricco, con bassi potenti e chiamate chiare“.

Costituiti da altoparlanti da 6 mm e 4 microfoni per garantire un audio cristallino durante le chiamate audio, le cuffie dispongono anche di un equalizzatore, supporto Qualcomm aptX HD e fino a sette ore di autonomia che arriva a 28 ore con l’ausilio del case di ricarica wireless.

Dotate di tecnologia HearThrough per filtrare a piacimento i rumori ambientali provenienti dall’esterno, il design le rende cuffie true wireless ideali da indossare in qualsiasi contesto.

Jabra Elite 7 Active

Passando al modello Jabra Elite 7 Active, ovvero quello un gradino sotto le Jabra Elite 7 Pro, esso risponde alle necessità di chi abbraccia uno stile di vita molto attivo ed è alla ricerca di una ottima stabilità degli auricolari. Oltre alla cancellazione attiva del rumore liberalmente regolabile e ai quattro microfoni integrati per chiamate di qualità, il modello Jabra Elite 7 Active può contare sul design ShakeGrip con gomma siliconica liquida per garantire una presa salda anche durante gli allenamenti più impegnativi.

“Siamo più connessi che mai. E il mondo non è mai stato così carico di rumori, il che richiede una tecnologia innovativa per garantire alle persone un’esperienza chiara per voce, chiamate e musica – afferma René Svendsen-Tune, CEO di Jabra. In Jabra, sfruttiamo la nostra esperienza pluriennale per oltrepassare i confini della tecnologia e, oggi, il lancio dei nostri auricolari Elite 7 Pro, Elite 7 Active ed Elite 3 ne è il risultato. L’introduzione di questi nuovi prodotti contribuisce ad un enorme sviluppo nel mercato e siamo entusiasti di rappresentare un’avanguardia“.

Jabra Elite 7 Pro

Passando alla ciliegina sulla torta, il modello di fascia alta Jabra Elite 7 Pro, esso rappresenta la scelta definitiva per gli utenti alla ricerca di un prodotto munito delle migliori tecnologie Jabra. Le cuffie true wireless, infatti, offrono il pieno supporto alla funzione MultiSensor Voice per chiamate con un audio sempre cristallino, merito dell’implementazione di quattro microfoni, un sensore a conduzione ossea e specifici algoritmi pensati per garantire un audio di alto livello.

La disponibilità della cancellazione attiva del rumore garantisce un ascolto sempre privo di interruzioni mascherando i rumori provenienti dall’esterno, oltre ad essere completamente personalizzabile tramite l’applicazione Jabra MySound utilizzando la funzione HearThrough. La compagnia ha fatto tesoro di più di 62mila scansioni uniche dell’orecchio per riprogettare completamente il design dell’auricolare, così da renderlo ancora più semplice da indossare.

Dotati della integrazione con Amazon Alexa, Siri e Google Assistant, le cuffie true wireless assicurano nove ore di autonomia non-stop con ANC attivo e 35 ore complessive con l’ausilio della custodia di ricarica wireless.

Prezzo e disponibilità Jabra Elite 3, Elite 7 Active ed Elite 7 Pro

Ecco quando e a che prezzo saranno disponibili le nuove cuffie true wireless di Jabra:

Jabra Elite 3, in pre-ordine fin da oggi su Amazon a 79 euro con disponibilità a partire dal 3 settembre;

con disponibilità a partire dal 3 settembre; Jabra Elite 7 Active, disponibile dal 1° ottobre a 179 euro ;

; Jabra Elite 7 Pro, disponibile dal 1° ottobre a 199 euro.

