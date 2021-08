Xiaomi lancia un nuovo robot lavapavimenti con IA avanzata

Xiaomi ha lanciato oggi un nuovo prodotto dedicato alla smart home. Si tratta di un robot lavapavimenti che va ad aggiungersi all’ampio catalogo MIJIA.

L’azienda afferma che il robot è appositamente progettato per pulire il pavimento simulando la pulizia manuale di una governante strofinando ripetutamente in entrambe le direzioni.

Caratteristiche di Xiaomi MIJIA Sweeping and Dragging Robot 2 Pro

Xiaomi MIJIA Sweeping and Dragging Robot 2 Pro viene fornito con un dispositivo professionale integrato che può elettrolizzare l’acqua del rubinetto trasformandola in una soluzione sterilizzante e sfrutta fino a 10.000 onde sonore ad alta frequenza al minuto per pulire il pavimento di casa.

Il nuovo robot lavapavimenti di Xiaomi è dotato di un sistema di prevenzione degli ostacoli a riconoscimento multidimensionale potenziato dal super rilevamento X-CrossAI e include due CPU e altrettante GPU che consentono al robot di creare mappe più dettagliate e di pianificare in modo più intelligente il percorso da seguire.

Il robot è dotato di un nuovo sistema di navigazione laser LDS e di un grande serbatoio indipendente da 500 ml per la polvere, oltre che di un serbatoio due in uno per acqua e polvere.

L’intelligenza artificiale del robot è in grado di riconoscere il tipo di stanza e consiglia l’aspirazione e il volume d’acqua appropriati in base al tipo di pavimento, senza la necessità di distinguere e nominare manualmente le stanze.

Il robot lavapavimenti include algoritmi aggiornati che gli consentono di riconoscere più oggetti, mappare il percorso ed evitare inceppamenti e collisioni, oltre a prevenire l’aggrovigliamento dei cavi.

Disponibilità e prezzo di Xiaomi MIJIA Sweeping and Dragging Robot 2 Pro

Xiaomi Mijia Sweeping and Dragging Robot 2 Pro sarà disponibile per la prevendita in Cina da domani 1° settembre al prezzo di 2.399 yuan, corrispondenti a circa 314 euro.

