Il ritiro di Tim Cook avverrà solo dopo il lancio di questa categoria di prodotti

Tim Cook sarà ricordato come l’uomo che ha preso le redini di Apple forse nel periodo più buio della sua storia, a seguito della scomparsa del fondatore Steve Jobs, e l’ha traghettata lungo 10 anni di successi e una crescita costante anno dopo anno. A distanza di un decennio di regno Cook, in molti iniziano a domandarsi quando il CEO lascerà le redini dell’azienda per passere il testimone.

Il ritiro di Cook è legato a questo prodotto

Mark Gurman, personaggio noto e sempre molto attento a tutto ciò che ruota attorno ad Apple, nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On” ha parlato dell’eventuale uscita di scena di Tim Cook solo a seguito del lancio di una nuova categoria di prodotti. Secondo Gurman, infatti, «La convinzione all’interno di Apple è che Cook voglia solo restare per il lancio di un’altra importante nuova categoria di prodotti, che probabilmente saranno gli occhiali per la realtà aumentata piuttosto che un’auto, qualcosa che è ancora più lontano nel tempo. [Cook] capisce anche che gestire una società della Silicon Valley è in genere un compito svolto dai giovani.»

Gli ultimi rumor indicano che il colosso di Cupertino possa annunciare la nuova categoria di prodotti – gli occhiali VR – entro il 2022, il che rafforzerebbe l’idea di chi vedrebbe Tim Cook timbrare l’ultimo cartellino entro il 2025.

