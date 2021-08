C’è una interessante offerta per acquistare questo monopattino elettrico Segway

La mobilità elettrica sta avendo sempre più successo nel nostro Paese e non a caso gli ultimi indicatori di mercato parlano di una incredibile crescita della domanda. Se state valutando l’acquisto del vostro primo monopattino elettrico e siete alla ricerca di una soluzione di alto livello ad un prezzo interessante, quest’oggi vi consigliamo di puntare gli occhi sull’offerta di Segway-Ninebot per il monopattino elettrico MAX G30LE II.

Un monopattino valido a 360°

Proposto in offerta al prezzo di 499,90 euro anziché 540,20 euro, Segway-Ninebot MAX G30LE II rappresenta il giusto candidato per chi ama muoversi in città con un mezzo leggero, pratico, attento all’ecosistema e soprattutto nato per garantire le massime prestazioni anche in termini di autonomia. Il motore da 367 Wh, infatti, offre la possibilità di spingere il monopattino a una velocità massima di 25 km/h per massimo 40 km, ed è anche in grado di risalire con facilità pendenze fino al 20%.

Dotato di pneumatici da 10″ di nuova generazione in grado di assorbire gli urti e assicurare una corsa sicura, il freno a tamburo anteriore e quello elettronico posteriore si azionano contemporaneamente adoperando la stessa leva così da garantire una frenata sempre salda e stabile.

