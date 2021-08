METZ MUC7000Z è la compagna ideale per una nuova stagione di sport

Da qualche giorno è iniziata una nuova stagione di sport che, a differenza di quella conclusasi la scorsa primavera vede il ritorno dei tifosi nei palazzetti e negli stadi, pronti a supportare le proprie squadre del cuore. Siamo partiti con il calcio ma a breve riprenderanno anche i campionati di rugby, basket, volley e hockey, solo per citare quelli più seguiti.

Per molti il divano resta la tribuna migliore da cui seguire gli eventi sportivi, al riparo da intemperie e freddo e certi di avere sempre un posto comodo. Con l’aumento dei servizi di streaming dedicati allo sport, da DAZN a Discovery+ solo per citarne un paio, per molti è giunto il momento di acquistare una smart TV in grado di collegarsi a Internet e consentire la visione del proprio sport preferito.

METZ MUC7000Z, l’ideale per lo sport

Il recente annuncio della partnership commerciale con la Juventus, uno dei club calcistici più seguiti in Italia, torna alla ribalta il brand METZ che da oltre 80 anni porta sul mercato la qualità tedesca. Gli stessi obiettivi ambizioni hanno unito le due società, pronte a guardare alle sfide future nell’ottica della perseveranza e dell’innovazione.

MUC7000Z è una delle creazioni più recenti di METZ e si propone come compagna ideale per i lunghi pomeriggi di sport, oltre che per le serate delle coppe calcistiche o per le partite notturne di basket e football americano. Il processore Chameleon Extreme 2.0 AI PQ permette di avere sempre una visione nitida anche nelle azioni più concitate.

Anche per gli appassionati di amarcord, che amano guardare vecchie partite o gare di Formula 1 di qualche anno fa, non ci saranno problemi di qualità, data la presenza di un algoritmo che si occupa di ricostruire i dettagli mancanti, offrendo una qualità molto elevata. Il tutto ovviamente con un occhio di riguardo per la salute degli utenti: la tecnologia Flicker Free offre infatti immagini stabili per non affaticare la vista, di giorno come di sera.

Precisa anche la riproduzione degli incarnati, uno dei punti deboli di molte TV che hanno la tendenza a virare i colori verso il giallo o il rosso: con MUC7000Z non ci saranno problemi e ogni carnagione avrà un aspetto naturale e realistico. E per quegli eventi sportivi da seguire sul digitale terrestre? Nessun problema grazie al supporto allo standard DVB-T2, che entrerà molto presto in funzione in Italia, mandando in pensione lo standard precedente e “obbligando” chi possiede un vecchio televisore ad acquistarne uno nuovo.

Se siete appassionati di calcio saprete che per il prossimo triennio sarà necessario un abbonamento a DAZN per seguire l’intera stagione e avere una connessione Internet per utilizzare il servizio in streaming. A meno che non vogliate seguire le partite sullo smartphone o sullo schermo del PC, vi serve una soluzione che non richieda l’acquisto di decoder o media box esterni.

METZ MUC7000Z risolve il problema con la presenza di Android 10 TV, che porta sullo schermo televisivo le centinaia di migliaia di applicazioni e giochi che siamo abituati a utilizzare sullo smartphone. Se alla prima accensione trovate preinstallati i servizi più noti, come Netflix, Amazon prime Vide, YouTube e Google Play Film, con i relativi tasti sul telecomando, la presenza del Play Store permette di scaricare i clienti di tutti i servizi di streaming.

Ecco dunque che potrete scaricare l’app di DAZN, quella di Eurosport o di Discovery+, ma anche le app di Rai e Mediaset per vedere le repliche degli eventi che non avete potuto seguire in diretta. Il tutto dopo aver connesso la TV alla rete, sfruttando la connettività WiFi o la porta RJ45 se il modem si trova nei pressi della TV.

Non manca la possibilità di collegare cuffie e speaker esterni attraverso il Bluetooth, ma anche utilizzando i connettori HDMI, AV e ottico presenti sul retro del televisore. Un mare di possibilità per godere al meglio il vostro sport preferito, senza alzarvi dal divano o dalla vostra poltrona.

Con il telecomando potrete anche utilizzare i comandi vocali di Google Assistant per cambiare canale, trovare un evento sportivo oi cercare un film, in quelle serate in cui la programmazione sportiva è più fiacca. E con l’assistente di Google potete controllare anche i dispositivi della smart home, spegnere le luci durante la partita, accendere il climatizzatore d’estate o intervenire sul termostato d’inverno, ma anche vedere sullo schermo televisivo chi ha suonato il campanello proprio al momento del rigore decisivo.

Con METZ MUC 7000Z insomma anche lo sport entra in un’altra dimensione, con qualità video superlativa e un audio soddisfacente, grazie ai due speaker stereo da 12 watt e al supporto agli standard DTS e Dolby Digital Plus, al Acquista METZ MUC7000Z 55″a 399,90 euro su Amazon in grado di supportare il formato HDR10 per colori realistici e immagini ben contrastate.

In questi giorni inoltre, dal 30 agosto al 7 settembre, va in scena la promozione Back to School, che offre sconti fino al 16% sull’acquisto di un nuovo televisore METZ. Il modello MUC7000Z da 55 pollici, una soluzione ideale per vedere lo sport senza occupare troppo spazio, è in promozione a 399,99 euro invece di 469,99 euro, un prezzo straordinario per un prodotto altrettanto straordinario.

Potete acquistare la TV METZ su Amazon utilizzando il link sottostante, con il prezzo scontato che sarà visibile a partire da lunedì 30 agosto.

Acquista METZ MUC7000Z 55″a 399,90 euro su Amazon

Informazione Pubblicitaria