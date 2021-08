Apple Watch 7 non avrà nuovi sensori ma un display più grande

Mancano ormai poche settimane alla presentazione ufficiale di Apple Watch 7 e le aspettative di chi nel corso degli anni si è avvicinato a questa famiglia di smartwatch sono piuttosto elevate.

Così come apprendiamo dall’ultima edizione di Power On, Mark Gurman è certo che il colosso di Cupertino non ha in progetto per quest’anno l’introduzione di novità tecniche rivoluzionarie e la principale differenza rispetto alla precedente generazione sarà rappresentata da un display più grande e con un design a bordi piatti.

In sostanza, Apple Watch 7 non dovrebbe vantare nuovi sensori mentre il prossimo importante miglioramento per quanto riguarda il monitoraggio della salute dovrebbe arrivare non prima del 2022 sotto forma di un sensore per la rilevazione della temperatura corporea.

Non aspettatevi rivoluzioni hardware da Apple Watch 7

Secondo Gurman la caratteristica principale di quest’anno è un nuovo design: se l’aggiornamento dell’anno scorso era incentrato sul sensore per la rilevazione dell’ossigeno nel sangue, quello di quest’anno riguarda un nuovo design, un processore più veloce e schermi leggermente più grandi.

Sempre a dire di Mark Gurman, il colosso di Cupertino ha in progetto di portare sul mercato due varianti di Apple Watch 7, una più piccola con cassa con diametro da 41 mm (al posto di quella da 40 mm) e una più grande con diametro da 45 mm (al posto di quella da 44 mm).

E, proprio con l’intento di sfruttare il display più grande, il team di Apple sta pianificando delle nuove apposite watch face, inclusa una nuova versione del quadrante Infograph Modular.

Questa sarà la seconda volta nella storia di Apple Watch che il colosso di Cupertino decide di aumentare le dimensioni del display (il primo aumento è avvenuto con Apple Watch 4).

Non ci resta altro da fare che attendere l’evento di lancio che Apple ha in programma a settembre per annunciare Apple Watch 7 e la serie iPhone 13.

