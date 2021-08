Anche oggi Amazon non scherza con le offerte: mouse Logitech G Pro e Micro SD da 512 GB in sconto

Amazon continua la sua selezione di proposte tech in grado di essere sempre valide un po’ per tutti. Anche oggi la selezione è interessante, si parte da una micro SD da ben 512 GB fino a chiudere con una fantastica smart TV Samsung. Il tutto passando da un mouse gaming Logitech e un monito gaming MSI.

SanDisk Extreme 512 GB

Ottima scheda SD SanDisk con la sua linea di fascia alta chiamata Extreme. Il prezzo è più alto ma sono schede da 512 GB con SDXC UHS-I 3 e classe video V30 quindi particolarmente adatte alla registrazione video in 4K a frame rate alti e senza perdita di prestazioni. Tra le altre cose sono testate per resistere ad ogni condizione di utilizzo grazie al trattamento impermeabile, alla resistenza agli urti e ai raggi X. La scheda include anche il software di recupero dati RecuePro Deluxe.

SanDisk Extreme 512 GB a 104 Euro invece di 219 Euro

Logitech G Pro

Un grandissimo mouse da gaming con sensore ottico Hero 25K in grado di soddisfare anche esigenze da eSport. Questo Logitech G Pro grazie al tracciamento reale 1 a 1 sarà in grado di replicare la stessa identica distanza sullo schermo, ha un bilanciamento del peso perfetto (leggerissimo) per agevolare qualsiasi tipo di presa e di rispondere velocemente ai comandi senza ritardi grazie agli switch meccanici. Un vero portento da gioco.

Logitech G Pro a 119 euro invece di 154 euro

MSI Optix MAG272CQR Monitor

Design frameless, mystic light RGB, Gaming OSD App per le impostazioni del monitor e tanto altro per i gamers. Non ci si poteva aspettare nulla di meno da MSI che con questo monitor da 27 pollici in 16:9 conquista il cuore di ogni appassionato. Risoluzione 2560×1400, refresh rate 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms e supporto ad HDR, il tutto enfatizzato da una curvatura avvolgente. Il prezzo non è nemmeno troppo alto per ciò che offre.

MSI Optix MAG272CQR a 411 Euro invece di 499 Euro

Samsung UE55AU7190UXZT Smart TV

Samsung entra in gioco con una smart TV dalla qualità elevatissima. Si tratta di una tv Samsung da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD con supporto HDR10 e tecnologia Dynamic Crystal Color che in coppia con la funzione Adaptive Sound è in grado di ottimizzare qualsiasi tipo di visione. Le funzioni esclusive sono tantissime, ci sono ottimizzazioni per i gamer, c’è il supporto ad Alexa e Google Assistant, c’è la compatibilità con Apple AirPlay 2 ed, ovviamente, l’ecosistema Samsung con Bixby.

Samsung UE55AU7190UXZT Smart TV a 479 Euro invece di 499 Euro

