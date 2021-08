È finalmente possibile scaricare le ISO di Windows 11

A distanza di quasi due mesi dalla presentazione ufficiale di Windows 11, il colosso di Redmond solo in queste ore rende disponibile al download le ISO – le immagini di sistema – per installare Windows 11. Disporre di una immagine di sistema per installare Windows 11 è molto comodo per chi vuole creare una semplice pennetta USB di installazione, oppure per chi vuole provare le novità del nuovo OS di Microsoft in una macchina virtuale.

Arriva la ISO di Windows 11

La ISO 22000.132, quella attualmente disponibile, non dispone di tutte le feature complete: mancano, infatti, il pieno supporto alle app Android così come l’Appstore di Amazon, ma verranno aggiunti mano mano con una serie di aggiornamenti cumulativi.

Atteso per il lancio ufficiale a partire dalla holiday season, disporre fin da oggi delle ISO di Windows 11 rende molto più semplice provare le novità del nuovo sistema operativo anche per i più curiosi, gli utenti standard che hanno semplicemente l’interesse di scoprire tutte le funzionalità dell’OS comodamente da una macchina virtuale.

Com’è ovvio che sia, per completare l’installazione e testare Windows 11 è necessario disporre di una licenza di utilizzo funzionante. Se avete intenzione di scaricare la ISO la trovate a questo link; è disponibile per macchine con Windows 10, Windows 10 Enterprise e Windows 10 Home China.

