Sembra proprio che Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC stia arrivando in Italia

Xiaomi Mi Smart Band 6 è senza ombra di dubbio una tra le migliori smartband economiche disponibili sul mercato. Disponibile anche nel nostro Paese sin dal lancio ma nella sola versione sprovvista di modulo NFC per i pagamenti contactless, nuove informazioni ci portano a presupporre che ben presto Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC sarà finalmente disponibile anche in Italia.

È in arrivo il modello con modulo NFC?

Andando con ordine, Xiaomi Mi Smart Band 6 esiste in due varianti: sprovvista di NFC con codice prodotto XMSH15HM e provvista di NFC con codice prodotto XMSH16HM. In Italia, come abbiamo già detto, è disponibile solo il modello XMSH15HM, quindi sprovvisto di NFC, ma una nuova certificazione sul modello XMSH16HM (con NFC) indica che la smartband potrebbe finalmente arrivare anche qui da noi.

La differenza sostanziale tra i due modelli è circoscritta unicamente attorno alla disponibilità del modulo NFC che, sembrerà poco, cambia completamente lo stile di utilizzo del fitness tracker. Sebbene restino praticamente invariate le caratteristiche per quanto concerne il monitoraggio dell’attività fisica, la disponibilità del modulo NFC fornisce l’opportunità di utilizzarla anche per effettuare pagamenti in contactless.

Restate sintonizzati su queste pagine per scoprire quando Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC arriverà nel nostro Paese.

