Xiaomi annuncia MIJIA Smart Desk Lamp Lite, una lampada smart economica

Xiaomi non è solo il punto di riferimento per il mondo mobile, ma da ormai diversi anni è molto presente anche nel mondo della smart home con varie soluzioni, spesso molto economiche.

Caratteristiche Xiaomi MIJIA Smart Desk Lamp Lite

Questo è il caso di Xiaomi MIJIA Smart Desk Lamp Lite, una lampada smart da scrivania molto simile al modello MIJIA Desk Lamp Lite presentata l’anno scorso. Resta il design minimale fin nei minimi termini, ma trovano posto alcune funzioni smart che la rendono perfetta per essere gestita anche tramite comandi vocali. La piccola base di appoggio offre da sostegno al braccio della lampada che può essere ruotato su e giù di 218° e inclinato di 180° in orizzontale, così da gestire in maniera precisa l’area della scrivania da illuminare.

Il fascio di luce da 1200 lux dispone di una tecnologia di irradiazione che rende l’illuminazione uniforme e soprattutto priva di emissione di luce blu. I controlli touch permettono di gestire in maniera granulare i vari livelli di illuminazione e il supporto agli speaker XiaoAI offre la libertà di gestire l’accenzione/spegnimento e i livelli di luminosità con la propria voce.

Prezzo e disponibilità Xiaomi MIJIA Smart Desk Lamp Lite

Xiaomi MIJIA Smart Desk Lamp Lite è disponibile fin da subito su JD.com a 99 yuan, circa 13 euro al cambio.

