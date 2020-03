L’ecosistema di prodotti di Xiaomi continua a crescere. L’ultimo prodotto ad arrivare è una lampada da scrivania che si chiama MIJIA Desk Lamp Lite e costa appena 10 euro. Come sempre, spazio al minimalismo dal punto di vista del design, per un prodotto che fa gola agli appassionati di arredamenti decisamente moderni.

Caratteristiche e dettagli di Xiaomi MIJIA Desk Lamp Lite

Xiaomi non è nuova nel settore lampade, con diversi prodotti che da alcuni anni a questa parte hanno saputo venire incontro alle esigenze di chi cercava prodotti funzionali ed economici. Xiaomi MIJIA Desk Lamp Lite è l’ultima ad arrivare, dedicata espressamente a chi cerca un prodotto da scrivania, ma più economico della cugina Mi Desk Lamp Pro (aka Mi Table Lamp Pro, di cui trovate la recensione in fondo).

Spiccano le dimensioni e la fattura, decisamente minimale e adattabile come potete vedere dalle immagini. Dotata di un braccio che ruota di 180° e si piega di 218°, MIJIA Desk Lamp Lite è completamente realizzata in plastica e offre tre diversi livelli di illuminazione per adattarsi al meglio a varie situazioni. Non manca tuttavia la possibilità di regolare manualmente la luminosità, capace di raggiungere un picco di 1.200 lumen.

Come anticipato Xiaomi MIJIA Desk Lamp Lite costa circa 10 euro al cambio attuale (79 yuan è il suo prezzo di listino), ma è già acquistabile anche per il mercato internazionale su giztop.com a 15,99 dollari (circa 14,50 euro).

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi Table Lamp Pro, la lampada da scrivania intelligente