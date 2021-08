Realme Book Slim è ufficiale con display 2K e CPU Intel i3/i5

Come anticipato Realme ha appena lanciato il suo primo notebook. Realme Book Slim debutta oggi in India con uno schermo da 14 pollici IPS 2K con luminosità di 400 nit, gamma di colori sRGB al 100%, proporzioni 3:2 e un rapporto schermo-corpo del 90%.

Il notebook Realme sfoggia sottili cornici da 5,3 mm per massimizzare l’area utile ed è basato su un processori Intel Core i3/i5 di 11a generazione con grafica Intel UHD o Iris Xe, 8 GB di RAM e fino a 512 GB per quanto riguarda l’SSD NVMe.

Realme Book Slim adotta un corpo interamente metallico e un sistema di raffreddamento a doppia ventola, è spesso 14,9 millimetri e pesa 1,38 chilogrammi.

Il computer portatile viene fornito con la funzionalità PC Connect che funge da ponte di collegamento tra i sistemi Windows e Android, inoltre, sulla versione Intel Core i5 offre la porta Thunderbolt 4 e il Wi-Fi 6.

Il notebook dispone di 2 altoparlanti HARMAN con audio stereo DTS HD ed è alimentato da una generosa batteria da 54 Wh con ricarica PD che può arrivare fino a 11 ore di riproduzione video in 1080p memorizzati localmente.

Specifiche di Realme Book Slim

Display IPS 2K da 14 pollici (2160 × 1440 pixel) con luminosità massima di 400 nit, luminosità tipica di 330 nit, 100% sRGB, rapporto di contrasto 1500:1

Processore i5-11300H da 3,4 GHz (max 4,4 GHz) con grafica Intel Iris XE, oppure Intel Core i3-1115G4 di 11a generazione da 3 GHz (max 4,1 GHz) con grafica UHD Intel

8 GB di RAM DDR4 a 4266 MHz e SSD da 256 GB (i3) o 512 GB (i5)

Windows 10 Home, aggiornabile a Windows 11, con MS Office 2019 preinstallato

Webcam 720p

Tastiera retroilluminata a 3 livelli, corsa dei tasti da 1,3 mm, trackpad da 123,8 × 78,2 mm con tecnologia Microsoft PTP Clickpad

Wi-Fi 6 (5 su i3) 802.11ac (2.4GHz e 5GHz), Bluetooth 5.2 (5.1 su i3), USB-C 3.2 × 2 Gen 2, USB-A 3.1 Gen 1, Thunderbolt 4/USB 4 (Max 40 Gbps nella versione i5)

Pulsante di accensione con scanner di impronta digitale

Dimensioni: 307,21 × 228,96 x 14,9 spessore circa 15,5 mm; Peso: 1,38 kg

Jack per cuffie/microfono da 3,5 mm, 2 altoparlanti HARMAN, audio surround stereo DTS, algoritmo di cancellazione del rumore Vocplus AI

Batteria da 54 Wh con fino a 11 ore di riproduzione video locale, ricarica super rapida PD da 65 W, adattatore da 65 W (Compatible Dart Charge 30 W)

Disponibilità e prezzi di Realme Book Slim

Il notebook Realme Book Slim è disponibile in India nei colori Real Grey e Real Blue a un prezzo di 46.999 rupie (circa 540 euro) per la versione con CPU Core i3 e SDD da 256 GB, mentre la versione Core i5 con SDD da 512 GB costa Rs. 59.999 (circa 690 euro).

Tuttavia, come offerta di lancio il 30 agosto dalle 12:00 in poi questi notebook saranno acquistabili rispettivamente per 44.999 rupie (circa 517 euro) e 56.999 rupie (circa 655 euro) su realme.com, Flipkart e sui canali offline. Arriverà anche da noi, ma non sappiamo quando e a che prezzi.

