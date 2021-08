The Walking Dead 11 è in arrivo in esclusiva su Disney+: è...

“L’inizio della fine“, recita il trailer di The Walking Dead 11, in arrivo in esclusiva su Disney+ a partire da lunedì 23 agosto 2021: la fine della popolare serie si avvicina dunque, anche se per ora arriverà solo la prima parte della stagione finale (per questo “inizio“), che è stata suddivisa in tre parti.

The Walking Dead 11 in arrivo su Disney+: le anticipazioni

L’undicesima stagione di The Walking Dead, quella finale, trasloca e passa dal canale satellitare FOX, dove sono stati trasmessi tutti gli altri episodi, allo streaming di Disney+ grazie all’esclusiva Star. A partire dal 23 agosto, con cadenza settimanale, saranno disponibili i primi 8 episodi, mentre le altre due parti (il totale è di 24 puntate) arriveranno più avanti, nel corso del 2022.

Alexandria è gravemente compromessa e non è più il posto sicuro che avevamo conosciuto le scorse stagioni, prima dell’avvento dei Sussurratori. Gli abitanti provano a rifortificare la cittadina e a procurarsi il necessario per il sostentamento, visto il numero crescente di persone al suo interno (che comprendono Maggie e il suo nuovo gruppo). Le tensioni aumentano, facendo riaffiorare rancori legati agli eventi passati e minando le possibilità di collaborazione, sempre più difficile. Nel frattempo ritroviamo Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess, ancora prigionieri dei misteriosi soldati visti in precedenza.

The Walking Dead 11 è pronta a fare il suo debutto su Disney+: appuntamento per lunedì 23 agosto 2021. Nel frattempo vi lasciamo al trailer rilasciato dalla piattaforma.

