Nestflix è la casa di film e show inesistenti contenuti in film e show esistenti

Nestflix non è una piattaforma affiliata a Netflix, e questo viene esplicitato a chiare lettere sul sito, ma è comunque una simpatica trovata che permette di navigare tra titoli di film e programmi televisivi fittizi interamente contenuti (“nested“) in film e programmi TV concretamente fruibili.

Nestflix: che cos’è?

Quante volte, guardando un episodio di BoJack Horseman vi è venuta voglia di aggiungere Horsin’ Around alla lista dei contenuti da vedere? Quante altre, invece, avreste voluto divertirvi con le bandiere in compagnia del Dr. Sheldon Cooper (“Fun with Flags“)?

Ebbene, sappiate che adesso potete, più o meno: Nestflix è una sorta di contenitore dei film e degli show più popolari, ma inesistenti, ricompresi in film e programmi reali. Disponibile all’indirizzo nestflix.fun, la piattaforma raccoglie oltre 400 storie nelle storie, tra “fictional movies within movies” e “fake shows within shows“.

Naturalmente non è possibile vedere davvero questi contenuti, ma ci si può sbizzarrire a cercarli su un sito graficamente curato, che sotto questo profilo non ha niente da invidiare ai servizi di streaming più famosi, e si può persino dare il proprio contributo per inserire i “capolavori” mancanti.

Il sito è stato creato da Lynn Fisher partendo da una premessa molto semplice: “E se tutti gli show o film fittizi presenti in show e film reali fossero riuniti su una singola piattaforma?“. In uno dei tweet di annuncio del progetto, Fisher lo descrive come “just a wiki doing some cosplay”, ma in realtà la qualità finale merita decisamente di essere apprezzata. Ciascun titolo contiene un’immagine di copertina e tante informazioni, come: il numero di stagioni, il genere, una breve descrizione, il cast, il film o programma in cui compare (“As seen in“), qualche fermoimmagine e persino una sezione dedicata ai titoli correlati.

Siete curiosi di mettervi alla ricerca di qualche film o programma mai esistito veramente? Ecco il link a Nestflix.

