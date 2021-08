iOS 15 e iPadOS 15 beta 5 pubblica è disponibile al download

Nelle scorse ore Apple ha iniziato a rilasciato la beta 5 pubblica di iOS 15 e iPadOS 15 per tutti i dispositivi supportati e per i membri che fanno parte del programma di test del nuovo sistema operativo che, lo ricordiamo, è atteso al rilascio a inizio autunno assieme alla nuova famiglia di iPhone 13.

Poche novità nella beta 5 pubblica

Le novità presenti all’interno della beta 5 pubblica dovrebbero essere essenzialmente le stesse della beta 5 indirizzata ai soli sviluppatori, come sempre rilasciata qualche giorno fa. All’interno della nuova beta pubblica sono presenti alcune piccole novità dal punto di vista del design e poco più, anche se potrebbero esserci altre funzionalità di minore importanza non ancora scoperte.

Come aggiornare il proprio dispositivo

Se non fate parte del programma di test di iOS 15 vi sconsigliamo di installare la nuova beta sul vostro smartphone/tablet principale. Per quanto la beta possa essere piuttosto utilizzabile senza grossi problemi, si tratta pur sempre di software non ancora pronto per essere utilizzato quotidianamente.

Se, invece, avete già installato le precedenti beta pubbliche di iOS 15 e iPadOS 15, l’update è fin da subito disponibile all’interno del portale Apple relativo agli sviluppatori. Infine, vi consigliamo di leggere la nuova guida su come installare la beta pubblica di iOS, iPadOS, macOS e tvOS per non incappare in piccoli problemi durante la procedura di installazione.