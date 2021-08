OnePlus Watch sta per arrivare anche in versione Harry Potter

OnePlus Watch è il primo smartwatch del produttore cinese, che dopo il lancio della versione “normale” ha proposto alcune speciali edizioni (come la Cobalt Limited Edition) e l’ennesima dovrebbe arrivare nelle prossime settimane: stiamo parlando di OnePlus Watch Harry Potter Edition.

Così come apprendiamo da 91Mobiles, questa speciale edizione dello smartwatch farà a breve il suo esordio ufficiale sul mercato in India e, nell’attesa che ciò avvenga, abbiamo la possibilità di osservare alcune delle watch faces che renderanno tale orologio un vero must per gli appassionati di Harry Potter.

OnePlus Watch avrà un’edizione dedicata a Harry Potter

OnePlus Watch Harry Potter Edition potrà contare su sei esclusive watch faces (Hogwarts, Hogwarts Seal, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff e Ravenclaw) e su alcuni elementi dell’interfaccia appositamente dedicati a questo popolare personaggio.

Eccezion fatta per queste differenze software, a livello di hardware OnePlus Watch Harry Potter Edition dovrebbe vantare la medesima dotazione della versione originale dello smartwatch.

E così tra le sue caratteristiche principali dovremmo trovare un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel (con design 2,5D e densità di 326 ppi), 4 GB di memoria interna, la capacità di riconoscere e supportare fino a 110 modalità di allenamento (sia in interno che in esterno), una batteria capace di garantire fino a 25 ore di utilizzo continuo con GPS o 14 giorni di autonomia con una singola ricarica, una cassa da 46 mm con certificazione IP68 e resistenza all’acqua fino a 5 ATM, la capacità di monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue e il livello di stress, di allenare la respirazione e di emettere avvisi di frequenza cardiaca rapida e promemoria di sedentarietà.

Restiamo in attesa di scoprire se OnePlus Watch Harry Potter Edition sarà lanciato anche in alcuni mercati europei e quale sarà il suo prezzo (la versione “normale” costa 159 euro).

