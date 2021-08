Mini PC AMD Ryzen 7, Galaxy Tab S6 Lite, iPad Air: le migliori offerte Amazon di oggi

Il caldo di questi giorni non sta facendo demordere Amazon che continua a popolare le sue pagine di offerte per il mondo tech sempre interessanti. Oggi vanno in offerta alcuni mini pc, tablet di ogni sistema operativo e un notebook gaming.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 11 Agosto 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 11 Agosto 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

MinisForum Mini PC AMD Ryzen

Il mini PC Minis Forum con processore AMD Ryzen 7 3750H è davvero una bella macchina. Il processore integrato è quello della serie H con TDP elevato, questo permetterà al mini pc di esprimersi al meglio delle sue possibilità non andando mai a limitare le prestazioni. Per il resto si tratta di una macchina completissima con tante porte a disposizione, buone connessioni come il Wi-Fi 6 e cosa da non sottovalutare, è completamente aggiornabile.

MinisForumMini PC AMD Ryzen AMD Ryzen a 594 Euro invece di 699 Euro

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Per chi vuole risparmiare su un tablet arriva la solita buona offerta per un tablet Android, è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite con anche S Pen inclusa. Si tratta di un buon 10.4″ tuttofare con delle prestazioni interessanti e una buonissima durata della batteria grazie al modulo da 7040 mAh. Il suo prezzo di listino è calato già da un po’ ma oggi c’è uno sconto ancora più interessante che lo rende una validissima alternativa in ambito Android.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 295 Euro invece di 399 Euro

IPad Air 2020

Direttamente da Amazon Italia una bellissima offerta su iPad Air 2020, uno dei migliori tablet in circolazione per rapporto qualità-prezzo che grazie a questa offerta è ancora più interessante e conveniente. Si tratta del modello con il nuovo design, processore A14 Bionic con Neural Engine e per concludere un bellissimo display da 10,9″ in grado di regalare una multimedialità fantastica.

IPad Air 2020 a 599 Euro invece di 649 Euro

HP Pavilion Gaming 16

Le specifiche sono quelle che colpiscono un vero gamer e non solo, questo Pavilion Gaming 16 ha un processore Intel Core i5 10300H con una GeForce GTX 1650 Ti. Ovviamente le prestazioni sono di alto profilo e riuscirete a giocare ai titoli più impegnativi senza temere grosse perdite di frame ma c’è da rinunciare alla durata della batteria che senza troppi giri di parole è scarsa. Ottima dotazione di porte, molto bene gli speaker curati da Bang&Olufsen, meno bene la luminosità del display ma almeno lo schermo è antiriflesso.

HP Pavilion Gaming 16 a 799 Euro invece di 899 Euro

