Sky avrà tutta la Champions per gli abbonati business

La nuova stagione calcistica che si appresta ad iniziare sarà ricordata per la rivoluzione a cui darà vita: dopo anni di predominio di Sky, infatti, la Serie A 2021/22 sarà trasmessa interamente da DAZN mentre al colosso satellitare rimarranno 3 partite per ogni turno.

Anche per la Champions League 2021/22 sono in programma delle rivoluzioni e in Italia ci saranno diversi alternative tra cui scegliere (Sky e Mediaset Premium) e pure Amazon avrà una piccola parte: ci riferiamo alle 16 migliori partite del mercoledì sera.

Sky e Amazon insieme per la Champions League

Nelle scorse ore Sky ha annunciato un accordo triennale con Amazon in virtù del quale tutti i bar, gli hotel e gli altri locali pubblici abbonati al colosso satellitare avranno la possibilità di accedere alle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League e alla Supercoppa UEFA trasmesse da Amazon Prime Video.

I clienti Sky Business che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici avranno pertanto a propria disposizione ogni mercoledì sera un match sul nuovo canale Prime Video Sportsbar, attivo negli orari della competizione, potendo beneficiare della qualità, delle performance e dell’affidabilità del segnale satellitare.

Grazie a tale accordo, i bar e gli hotel abbonati a Sky per il triennio 2021-24 potranno quindi offrire ai propri clienti tutta la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League.

Il primo prestigioso appuntamento è già fissato: il nuovo canale via satellite Prime Video Sportsbar farà il suo esordio ufficiale con la Supercoppa Europea in programma mercoledì 11 agosto alle ore 21, trofeo che si contenderanno il Chelsea e il Villareal. Il divertimento è assicurato.

Per ulteriori informazioni sulle varie offerte disponibili per le attività che desiderano stipulare un contratto Business con il colosso satellitare vi rimandiamo al sito dedicato.

Potrebbe interessarti anche: Mediaset Infinity è in arrivo su TIMVISION con la Champions League