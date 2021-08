Questa volta è Amazon ad avere svelato in anticipo Samsung Galaxy Buds 2

L’11 agosto, durante l’evento Unpacked, Samsung presenterà ufficialmente le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds 2. Le cuffie, ormai al centro di innumerevoli leak e rumor da diverse settimane, sono state svelate in maniera quasi ufficiale direttamente dalla pagina prodotto di Amazon Francia (la pagina prodotto è stata resa offline per ovvi motivi).

Un leak incredibile a pochi giorni dal lancio

La breve scheda tecnica disponibile sulla pagina del colosso degli eCommerce svela le pochissime caratteristiche tecniche che non erano state ancora prese in considerazione dai vari leaker. Con un prezzo pari a 149 euro – ricordiamo che si tratta del prezzo in Francia, da noi potrebbe subire piccole variazioni considerando la pressione fiscale (IVA) differente -, scopriamo che le cuffie true wireless avranno dimensioni pari a 50 x 50 x 28 mm per un peso di 51,5 grammi.

Viene confermata la disponibilità della cancellazione attiva del rumore e il supporto all’audio surround, così come la lunga autonomia pari a 29 ore e anche il supporto alla ricarica wireless per il case di ricarica. Attese nelle colorazioni Graphite, White, Olive e Lavender, la scheda tecnica fa riferimento anche alla presenza di tre microfoni ambientali per assicurare conversazioni sempre libere da rumori esterni e la possibilità di sfruttare sei equalizzazioni differenti per i propri gusti musicali.

