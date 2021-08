Paramount+ arriverà in Italia nel 2022: ecco i primi dettagli

Un nuovo servizio di intrattenimento arriverà in Italia nel 2022 e si aggiungerà all’ampia offerta audiovisiva in streaming fruibile attraverso piattaforme come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

ViacomCBS ha annunciato che l’anno prossimo porterà nel Bel Paese la piattaforma Paramount+ in collaborazione con Sky che renderà disponibile la nuova offerta a tutti gli abbonati a Sky Cinema senza costi aggiuntivi.

Paramount+ sarà incluso nell’abbonamento Sky Cinema

Gli altri clienti Sky potranno aggiungere il pacchetto Paramount+ al loro abbonamento a un costo mensile aggiuntivo che non è stato ancora comunicato, inoltre l’applicazione sarà disponibile anche su Sky Q.

La collaborazione tra le due società porterà sulla piattaforma Sky anche alcuni dei canali lineari di ViacomCBS, come MTV, Nickelodeon e Comedy Central.

Infine, nel 2022 i film di Paramount Pictures, già disponibili in altri mercati, arriveranno su Sky anche in Italia.

Paramount+ offrirà contenuti di vari studi di produzione come Halo, The Offer, iCarly, L’uomo che cadde sulla terra e Star Trek: Prodigy, inoltre saranno incluse anche anteprime cinematografiche e film facenti parte del franchise di Paramount Pictures come Mission Impossibile e Transformers.

Paramount+ è disponibile dallo scorso marzo negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina e nei Paesi nordeuropei e al di fuori degli USA la piattaforma prevede di rendere fruibili quasi 3.000 episodi di contenuti per bambini, 1.000 episodi dei reality e più di 500 film.

