MacBook Air M1 e Zenbook 13 OLED tornano al minimo storico: su Amazon in calo c’è anche il Surface Laptop 4

Amazon continua la sua ricerca al portatile perfetto al prezzo più basso e mette in sconto un bel po’ di prodotti super interessanti. Torna al minimo storico MacBook Air M1 accompagnato da un suo acerrimo rivale in ambito Windows, lo Zenbook 13 OLED di Asus. Non mancano anche soluzioni da parte di Lenovo e il primo sconto per il Surface Laptop 4.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 5 Agosto 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 5 Agosto 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Asus ZenBook 13

Il nuovo Asus ZenBook 13 porta in questa fascia di prezzo un display OLED con risoluzione FullHD, assolutamente fantastico. Anche il resto delle specifiche sono convincenti con un Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD ma è chiaro che il suo reale punto di forza è il mix tra portabilità ed un bel display OLED, una rarità sul mercato ed in particolare in questa fascia di prezzo.

Asus ZenBook 13 a 849 euro invece di 899 euro

Apple MacBook Air M1 256 GB

Ancora lieve calo di prezzo per il nuovissimo MacBook Air con Apple Silicon M1. Vero, il calo di prezzo è lieve ma è comunque il suo minimo storico più basso su Amazon (venduto e spedito). Si tratta di una macchina fantastica che sta conquistando il cuore di tantissimi appassionati Apple e non solo. Il chip M1 oltre ad essere molto potente è anche in grado di regala una durata della batteria incredibile a questo MacBook Air. Da prendere ad occhi chiusi.

Apple MacBook Air M1 256 GB a 977 Euro invece di 1159 Euro

Microsoft Surface Laptop 4

Un vero notebook da Microsoft, il Surface Laptop 4 è un gioiellino. Curato in ogni piccolo dettaglio, c’è addirittura la versione con poggiapolsi in alcantara, è disponibile in 13.5″ e 15″ entrambi con schermo PixelSense in 3:2, caratteristica di tutta la famiglia di prodotti Surface. Processore Intel Core o AMD Ryzen, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD assicurano prestazioni al top per l’esecuzione di Windows, in fondo da Microsoft stessa non ci si può aspettare altro. Oggi su Amazon cala finalmente la versione da 13.5″ con AMD Ryzen 5.

Microsoft Surface Laptop 4 da 942 Euro invece di 1149 Euro

Lenovo IdeaPad 5 AMD

Ottima proposta di Lenovo che con il suo IdeaPad 5 con AMD Ryzen 5 5500U vuole dare una mano a che non vuole spendere troppo per il notebook ma potersi a casa comunque una macchina affidabile. Si tratta di un 14” con risoluzione FullHD, ci sono 8 GB di RAM già saldati sulla scheda ed un modulo SSD da 256 GB. Buona tastiera, design moderno e un trackpad affidabile chiudono il cerchio di un bel notebook.

Lenovo IdeaPad 5 AMD a 649 Euro invece di 699 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 5 Agosto 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.