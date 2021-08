I nuovi SSD Crucial P5 Plus assicurano alte prestazioni in ogni contesto

Micron Technology, una società leader nella produzione di soluzioni innovative di memoria e archiviazione, ha annunciato la disponibilità immediata delle nuove unità Crucial SSD P5 Plus PCIe per offrire ai consumatori unità di archiviazione Gen4 interne ad alte prestazioni.

Gli SSD Crucial P5 Plus assicurano consumi ridotti, velocità superiori e densità maggiori, in quanto sono basati sulla prima NAND a 176 strati immessa sul mercato da Micron.

La memoria 3D NAND a 176 livelli TLC di Micron e l’innovativa tecnologia controller garantiscono velocità di scrittura sequenziali fino al 66% più elevate e velocità di lettura sequenziali quasi il doppio più alte rispetto agli SSD Crucial della generazione precedente.

Gli SSD Crucial P5 Plus sono ideali per gamer, professionisti e creativi

La tecnologia PCle 4.0 NVMe con letture sequenziali fino a 6600 MB/s è ideale per gamer, professionisti e creativi che richiedono prodotti di archiviazione ad alte prestazioni, mentre il parametro MTTF superiore ai 2 milioni di ore aumenta la durata e l’affidabilità del sistema.

Le unità SSD Crucial P5 Plus consentono letture casuali più veloci del 67% e scritture casuali più veloci del 40% rispetto agli SSD Crucial Gen3, inoltre sono state testate su piattaforme Intel e AMD, tra cui i più recenti processori Intel Core di 11esima generazione e le schede madri AMD Ryzen 3000 PCIe 4.0.

Tuttavia, questi nuovi SSD Crucial PCIe Gen4 sono compatibili con la maggior parte dei PC Gen3 che supportano i fattori di forma M.2.

Infine, gli SSD Crucial P5 Plus sono corredati dal software di gestione Crucial Storage Executive di Micron per l’ottimizzazione delle prestazioni, la sicurezza dei dati e gli aggiornamenti del firmware, nonché di un software di clonazione gratuito per garantire una facile migrazione del sistema.

I prodotti Crucial sono disponibili in tutto il mondo su Crucial.com, presso i principali punti vendita o store online, rivenditori e system integrator.

