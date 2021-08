Mac Mini M1, Mini PC AMD, Apple Watch 3 e Xiaomi Mi Watch Lite: le offerte Amazon di oggi soddisfano tutti

Anche oggi Amazon ha deciso di stuzzicare l’attenzione di tutti gli appassionati tech con una serie di offerte molto interessanti. Doppio sconto di filosofie in offerta con il Mac Mini M1 di Apple che va a competere con un Mini PC Windows con AMD Ryzen 7, sempre di Apple c’è il Watch 3 che si scontra con Xiaomi Mi Watch Lite.

Per evitare di segnalare le solite offerte “finte” offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 3 Agosto 2021. Le offerte sono accuratamente selezionate manualmente dal nostro team. Niente bot, promesso.

Le migliori offerte Amazon oggi 3 Agosto 2021

Prima di partire con la selezione delle offerte, un piccolo consiglio. Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell’acquisto, utilizzare l’app ufficiale di Amazon è importante. Allo stesso modo alcune offerte potrebbero arrivare in anteprima ai clienti Amazon Prime con le migliori offerte Amazon Prime. Se non hai l’abbonamento puoi provare Prime gratis per 30 giorni cliccando qui.

Apple Mac mini M1

Il Mac mini con Apple Silicon M1 è al momento il device con il nuovo processore più economico in circolazione. Si tratta di un mini pc con delle prestazioni fantastiche in grado di portare ad un nuovo livello la produttività di un Mac mini che mai come con il Silicon M1 piò essere considerato una piccola workstation. Se si vuole spendere il giusto per provare Apple Silicon M1, lui è da prendere.

Apple Mac mini M1 a 744 euro invece di 819 euro

Minis Forum Mini PC AMD Ryzen

Il mini PC Minis Forum con processore AMD Ryzen 7 3750H è davvero una bella macchina. Il processore integrato è quello della serie H con TDP elevato, questo permetterà al mini pc di esprimersi al meglio delle sue possibilità non andando mai a limitare le prestazioni. Per il resto si tratta di una macchina completissima con tante porte a disposizione, buone connessioni come il Wi-Fi 6 e cosa da non sottovalutare, è completamente aggiornabile.

Minis Forum Mini PC AMD Ryzen a 560 Euro invece di 659 Euro

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3 è lo smartwatch per eccellenza, forse uno dei pochi che vale la pena considerare. Si tratta di un prodotto fantastico, dal design riconoscibile ed ormai iconico e dalle funzionalità comodissime. Ottimo per tenere traccia dei parametri vitali e delle attività sportive, è un ottimo supporto allo smartphone con notifiche e chiamate ed in più ha un display bellissimo che si legge alla grande sotto ogni condizione di luce.

Apple Watch Series 3 da 199 Euro invece di 239 Euro

Xiaomi Mi Watch Lite

Anche Xiaomi Mi Watch Lite va in offerta e sebbene appartenga ad una fascia di prezzo un bel po’ più bassa, si mette comunque in risalto grazie ad un design chiaramente ispirato ad Apple Watch. Per il resto non ha nulla che non vada, c’è il sensore per la lettura del battito cardiaco, ci sono tutte le funzioni per monitorare le attività sportive e c’è il supporto alla lettura delle notifiche. Molto bene anche l’autonomia e a dirla tutta anche il display non è male.

Xiaomi Mi Watch Lite a 48 Euro invece di 69 Euro

Se non avete trovato l’offerta su Amazon desiderata nella selezione delle migliori offerte Amazon del 3 Agosto 2021, non dovete preoccuparvi, ne abbiamo tante altre. Questa è una selezione accurata delle offertissime Amazon, se volete dare uno sguardo ancora più approfondito a tutte le offerte nascoste e di nicchia di Amazon (con anche offerte Amazon usato) puoi seguire il nostro canale Telegram Prezzi.Tech con tante offerte aggiunte manualmente dal nostro team. Se invece amate cercare su Amazon offerte del giorno da soli, non molti sanno che la pagina da spulciare è questa.