Ecco Chrome OS 92: supporto alle eSIM e tante altre novità

Il suo arrivo era nell’aria e non si è fatto attendere molto, Chrome OS è arrivato alla versione 92, circa due settimane dopo che il popolare browser di Google avesse ricevuto anch’esso l’aggiornamento 92. L’ultima release del sistema operativo curato da Google porta con sé alcune novità, tra le quali troviamo il supporto alle eSIM, un nuovo emoji picker e miglioramenti generali alla resa prestazionale di Google Meet e del sistema in generale.

Su Chrome OS 92 spiccano il supporto alle eSIM e i miglioramenti a Google Meet

Analogamente a quanto accade per gli smartphone Android, ora anche Chrome OS offre il supporto alle eSIM. Questo aumenta notevolmente la portabilità e la flessibilità dei device che sono compatibili con questa tecnologia, come ad esempio l’Acer Chromebook Spin 513. Dalle impostazione ora è possibile scaricare le eSIM e se ne avessimo più di una, si può “saltare” da una all’altra in maniera molto rapida e semplice, grazie anche all’aiuto dei QR Code.

Altra novità è il miglioramento della Progressive Web App di Google Meet, che sarà inoltre preinstallata su tutti i Chromebook venduti in futuro. Ovviamente il team di sviluppatori di Chrome OS è conscio della grande importanza che le videochiamate hanno in questo periodo storico e hanno posto la loro attenzione verso lo strumento principale che Big G offre ai suoi utenti. Le performance sono state migliorate e ora le videochiamate si adatteranno meglio alla qualità della connessione internet, andando anche ad ottimizzare la qualità video quando condividiamo il nostro schermo.

Chrome OS 92 porta, come detto, un emoji picker rinnovato con più di 1000 emoji ridisegnate, grazie all’adeguamento ad Unicode 13.1. La novità è principalmente la nuova barra di ricerca (in lingua inglese) e può essere facendo un click destro su una casella di testo, selezionando la voce “emoji” dalla tendina. In maniera simile a quello che troviamo su Android il nuovo menù mostra le emoji recenti e le 9 categorie in cui vengono raggruppate.

Sempre per quanto riguarda le migliorie apportate alla scrittura su Chrome OS 92 possiamo raggiungere la cronologia della clipboard direttamente dalla tastiera a schermo. Inoltre ora è possibile fare un click destro su un app Android o Linux per poterla spostare su una Scrivania Virtuale. Nel Tote sarà possibile visualizzare i download di app Android e della funzionalità Print to PDF.

Tra le novità minori, Google ha aggiunto una nuova collezione di sfondi detta “Togetherness” curata da artisti di colore e alcune migliorie all’app Explore, che ora include, nel tab Discover, un magazine per bambini nel caso in cui abbiate attivato il servizio Family Link. L’app per la fotocamera ora supporta il pan, lo zoom e la rotazione nel caso in cui l’hardware sia compatibile.

