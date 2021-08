Quanti occasioni da non perdere con “una montagna di sconti” di Trony: ecco le migliori

Quanti occasioni da non perdere con "una montagna di sconti" di Trony:...

Una montagna di sconti di Trony è la nuova iniziativa della catena specializzata nell’elettronica di consumo che, dal 31 luglio fino al 6 agosto, permette di acquistare un gran numero di prodotti in sconto. Abbiamo selezionato le migliori offerte per i dispositivi trattati su TuttoTech suddividendoli in capitoli da scorrere tramite l’indice sottostante.

Sconti Trony: smartphone

Sconti Trony: tablet

Sconti Trony: smartwatch

Sconti Trony: notebook

MacBook Pro 13″ 512 GB a 1599 euro invece di 1709 euro;

invece di 1709 euro; MacBook Air 13″ 512 GB Silver a 1349 euro invece di 1429 euro.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdervi le migliori offerte sul mondo hi-tech selezionate dalla nostra redazione.

Scopri tutte le offerte Trony