Pete Lau sfida Apple AirPods Pro con le nuove cuffie OnePlus Buds Pro

Torniamo a occuparci di OnePlus Buds Pro, nuove cuffie true wireless del produttore cinese lanciate ufficialmente la scorsa settimana insieme a OnePlus Nord 2.

Si tratta del primo prodotto di questo tipo di OnePlus a poter contare sul supporto alla cancellazione attiva del rumore (tecnologia nota anche con l’acronimo ANC) e che Pete Lau, CEO dell’azienda, non ha avuto timore a confrontare con quello che può essere considerato uno dei modelli più popolari del mercato, ossia Apple AirPods Pro.

Il CEO di OnePlus ha grandi aspettative per OnePlus Buds Pro

Come apprendiamo da Gizmochina, a dire di Lau, le cuffie OnePlus Buds Pro sono in grado di garantire una migliore cancellazione del rumore a bassa frequenza rispetto ad Apple AirPods Pro, un’affermazione a dir poco audace se si considera che le cuffie del colosso di Cupertino sono rapidamente divenute un punto di riferimento per il settore.

Il CEO di OnePlus ritiene Apple una concorrente molto forte, in quanto ha come obiettivi quelli di offrire la migliore esperienza possibile e di alzare costantemente l’asticella e per riuscire a superare le sue cuffie l’azienda cinese con OnePlus Buds Pro ha operato molti confronti speciali e proceduto all’ottimizzazione di vari aspetti.

Infine, Pete Lau sostiene che se un prodotto OnePlus è diventato migliore di quello di Apple, allora i prodotti del suo brand devono essere in un certo modo riusciti a raggiungere un livello superiore.

Ricordiamo che le cuffie OnePlus Buds Pro saranno acquistabili negli USA solo a partire da mercoledì 1 settembre sul sito ufficiale del produttore cinese al prezzo ufficiale di 149 dollari, pari al cambio a circa 126 euro.

Sarà interessante scoprire l’accoglienza che il mercato deciderà di riservare alle nuove cuffie true wireless di OnePlus, soprattutto se si considera quanto sia divenuto competitivo (oltre che affollato) questo settore.

