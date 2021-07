Arrivano le cuffie true wireless OnePlus Buds Pro con ANC e molto altro

OnePlus, puntuale come un orologio svizzero, in queste ore annuncia le cuffie true wireless OnePlus Buds Pro.

Caratteristiche OnePlus Buds Pro

Come anticipa il nome stesso, e come vedremo più in basso per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, OnePlus Buds Pro si posizionano come competitor naturali di due modelli di cuffie true wireless di alto livello: Samsung Galaxy Buds Pro e AirPods Pro.

Il design robusto con il terminale in silicone nasconde i tre microfoni esterni essenziali per il funzionamento del sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), che l’azienda chiama “sistema intelligente di cancellazione del rumore adattivo“. Tramite esso, spiega OnePlus, le cuffie true wireless sono in grado di modulare automaticamente i livelli ANC in relazione alla quantità dei rumori esterni.

Parlando dell’audio, oltre al pieno supporto al Dolby Atmos e alla modalità “Pro Gaming” con latenza di 94 ms, OnePlus Buds Pro supporta anche la tecnologia “Audio ID” per calibrare automaticamente i due driver da 11 mm per offrire un’esperienza di ascolto di alto livello. Molto valida, almeno sulla carta, l’autonomia con 38 ore di ascolto (auricolari + case wireless) mentre il case esterno offre pieno supporto allo standard di ricarica wireless Qi.

Prezzo e caratteristiche OnePlus Buds Pro

OnePlus Buds Pro non saranno disponibili per ancora diversi mesi. Le cuffie, infatti, saranno acquistabili negli USA solo a partire dal 1° settembre sul sito ufficiale OnePlus al prezzo di 149 dollari, circa 126 euro al cambio.

Potrebbe interessarti anche: migliori cuffie true wireless