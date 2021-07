Le migliori offerte Amazon di oggi ti permettono risparmiare rendendo smart la tua casa

La settimana delle offerte Amazon riparte con una lista di oggetti utilissimi per chi vuole mettere in piedi una smart home in piena regola, senza nessun tipo di rinuncia ad affidarla nelle mani sapienti di Alexa, assistente vocale di Amazon. Non a caso.

Per evitare di segnalare le solite offerte "finte" offerte abbiamo pensato di proporre una selezione ristretta delle migliori offerte Amazon di oggi 26 Luglio 2021.

Le migliori offerte Amazon oggi 26 Luglio 2021

Spesso si tratta di offerte lampo o di prodotti dalla disponibilità limitata, è bene essere sempre rapidi nella visualizzazione e nella finalizzazione dell'acquisto.

Echo Dot

Il piccolo smart speaker Echo Dot è la base da cui partire per organizzare una smart home in modo efficiente ed ottimizzato. Si tratta di una piccola cassa con l’assistente virtuale Alexa in grado non solo di aiutarci con promemoria, sveglie e risposte a domande varie ma anche di controllare in maniera super efficace tutti i dispositivi presenti nella nostra smart home.

Echo Dot a 29 Euro invece di 49 Euro

Nuki 2.0 Combo Smart Lock

In una casa smart non può mancare una combo per l’apertura delle porte automatizzata e controllabile via smartphone e assistente vocale. Questa soluzione Combo di Nuki è la base da cui partire grazie all’integrazione del bridge in grado di far comunicare anche più serrature smart. Per il resto, le funzionalità sono ottime, la porta si chiude automaticamente quando si va via di casa, si riapre quando si torna in prossimità ed è anche possibile concedere delle autorizzazioni per altri membri della famiglia.

Nuki 2.0 Combo Smart Lock a 235 Euro invece di 269 Euro

Xiaomi 360° Security Camera 2K Pro

In una smart home che si rispetti non può mancare una security camera smart in grado di essere controllata da remoto e di poter offrire notifiche di allarme in tempo reale. Questa soluzione di Xiaomi offre non solo una qualità di ripresa eccezionale ma anche una testa rotante a 360° in modo da poter coprire maggior campo visivo e non costringere di tappezzare casa con tantissime videocamere smart.

Xiaomi 360° Security Camera 2K Pro a 48 Euro invece di 65 Euro

TP-Link Tapo P100

Un accessorio tanto semplice quanto potente, una presa smart è intuitiva nel suo funzionamento ma può aprire ad un mondo infinito di utilizzi grazie al controllo remoto e alla programmazione. Ci si può collegare di tutto e rendere smart anche oggetti che non lo sono, in questo modo sarà possibile gestire in maniera smart anche un forno a microonde o una macchinetta del caffé.

TP-Link Tapo P100 a 17 Euro invece di 19 Euro

