Huawei Band 6 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Le offerte su Amazon non mancano mai e tra quelle dell’ultimo lunedì di luglio 2021 spicca Huawei Band 6: l’interessante smartband del produttore cinese è attualmente acquistabile al prezzo minimo.

Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, dunque, vediamo un’offerta riguardante l’ottima Huawei Band 6: se la promozione estiva del Huawei Store, valida fino a fine mese, la vedeva a 45,90 euro con cinturino originale in omaggio, questa volta manca il cinturino, ma il prezzo scende ancora un po’.

Huawei Band 6 in offerta su Amazon (con spedizione Prime)

In questo momento, infatti, è possibile acquistare la smartband Huawei Band 6 su Amazon a 39,90 euro, il prezzo più basso mai raggiunto sullo store.

Il wearable è proposto nella formula “venduto e spedito da Amazon” con tanto di spedizione Prime: effettuando l’acquisto adesso, potreste avere la vostra nuova Huawei Band 6 tra le mani entro mercoledì 28 luglio.

Se siete interessati, ecco il link per acquistarla subito:

Acquista Huawei Band 6 a 39,90 euro su Amazon.it

