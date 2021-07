La lunga estate di promozioni Huawei continua con NO IVA e omaggi

Sul Huawei Store le offerte estive non sono ancora finite, anzi: all’interno del negozio online del produttore possiamo trovare uno sconto del 22% sui dispositivi selezionati e tanti omaggi esclusivi, che si aggiungono ai premi in palio su Huawei AppGallery.

Le offerte del Huawei Store continuano: ecco gli sconti NO IVA e regali

Da oggi e fino al 31 luglio 2021 sul Huawei Store sono disponibili tante offerte per vivere al meglio le vacanze e il periodo estivo. Tutti i clienti hanno infatti accesso a uno sconto speciale del 22% su una selezione di device, con vantaggi ancora superiori su alcuni prodotti specifici.

Le offerte riguardano diverse tipologie di prodotti, dalle smartband come Huawei Band 6 ai PC come Huawei MateBook D15 e MateBook X Pro 2021, dagli smartphone come Huawei Mate 40 Pro alle cuffie come Huawei FreeBuds 4i: insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ecco alcune delle offerte più interessanti:

Le promozioni del Huawei Store non riguardano solo sconti, ma come abbiamo appena visto anche la possibilità di ricevere regali inclusi nel prezzo. Per ogni categoria di prodotti sono infatti previsti device omaggio, che saranno spediti gratuitamente in uno o due giorni (come gli acquisti stessi):

categoria audio : chi acquista Huawei FreeBuds 4 (qui la nostra recensione) al prezzo scontato di 129 euro riceverà Huawei Mini Speaker in omaggio

: chi acquista Huawei FreeBuds 4 (qui la nostra recensione) al prezzo scontato di 129 euro riceverà Huawei Mini Speaker in omaggio categoria wearable : chi acquista uno smartwatch o una smartband avrà in omaggio un cinturino aggiuntivo

: chi acquista uno smartwatch o una smartband avrà in omaggio un cinturino aggiuntivo categoria laptop : inclusa nel prezzo la Huawei Opple smart desk lamp

: inclusa nel prezzo la Huawei Opple smart desk lamp categorie smartphone e tablet: incluso nel prezzo lo spazzolino elettrico Lebooo Smart Tonic Toothbrush

Su Huawei AppGallery prosegue Scarica & Vinci

Huawei AppGallery mette in palio numerosi prodotti, tra i quali Huawei MateView e Huawei Watch 3 Pro, oltre a tanti coupon dei partner, come Coin, Wetaxi, Everli/Supermercato 24, Mister Lavaggio, Drop Ticker e SOS Travel. Come provare a vincere? Semplicissimo: basta scaricare da AppGallery una delle applicazioni associate alla campagna estiva per provare a vincere uno dei premi fino al 15 agosto 2021.

