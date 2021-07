Il caldo non ferma eBay, che lancia due settimane di offerte e un nuovo coupon

Il caldo non ferma eBay, che lancia due settimane di offerte e...

Le offerte eBay non si fermano e continuano ad affollare il sito: le proposte che stiamo per vedere sono valide per due settimane, dal 26 luglio al 9 agosto 2021, e sono accompagnate da un nuovo coupon applicabile all’acquisto di smartphone e smartwatch. Andiamo a scoprire insieme le più interessanti.

Migliori offerte tech su eBay (26 luglio – 9 agosto 2021) + coupon PITSMART21

Le offerte su eBay sono parecchie e riguardano diverse categorie di prodotti, anche tech: troviamo infatti sconti su iPhone, notebook, TV, SSD, cuffie, videogiochi e non solo. In aggiunta abbiamo anche il nuovo coupon PITSMART21, utilizzabile su una selezione di smartphone e smartwatch per uno sconto dell’8% (fino a un massimo di 50 euro) fino alle 23:59 dell’8 agosto 2021.

Ecco le migliori offerte degli Imperdibili eBay di queste due settimane, valide fino alle 7:59 del 9 agosto 2021 (salvo esaurimento scorte o modifiche dei venditori).

Offerte Apple eBay

Offerte informatica eBay

Offerte TV eBay

Altre offerte eBay

Queste erano dunque le migliori offerte tech disponibili su eBay fino alla mattina del 9 agosto 2021. Se volete consultare tutte le proposte degli Imperdibili potete seguire il link qui in fondo. Vi ricordiamo che potete restare aggiornati sugli sconti del momento seguendoci anche sul nostro canale Telegram Prezzi.tech.

