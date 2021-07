Xiaomi lavora a un nuovo dispositivo smart chiamato “Magic Control”

Se c’è un motivo per cui Xiaomi è riuscita a scalzare Apple dal secondo posto della classifica dei maggiori produttori di smartphone, è perché la compagnia è costantemente focalizzata nel realizzare prodotti in grado di interfacciarsi all’interno di un infinito ecosistema di dispositivi tra smartphone, smart TV, sistemi per la smart home e molto altro.

Sta per arrivare un nuovo device per la smart home

Il brevetto scovato in queste ore fa riferimento a un inedito dispositivo Xiaomi etichettato come “Magic Control”, di cui la compagnia ha fatto richiesta di tutela del marchio. Da quel poco che sappiamo dal dispositivo – il documento non svela alcun tipo di caratteristica del prodotto -, è presumibile che possa in qualche modo riprendere le stesse funzionalità offerte da un altro device del colosso cinese chiamato Mi Magic Controller.

Esso, malgrado il suo aspetto minimal e poco invasivo, rappresenta a tutti gli effetti un prodotto in grado di controllare i dispositivi della smart home dell’ecosistema Xiaomi tramite una serie di particolari comandi, come la rotazione in senso orario o antiorario, il tap su uno dei lati o addirittura scuotendolo in aria. La similitudine della radice del nome tra Magic Control e Mi Magic Controller ci porta a presumere che questo dispositivo non ancora svelato possa in qualche modo mimare o estendere le funzionalità dell’altro in modi che ancora non conosciamo.

Torneremo sicuramente a parlare del dispositivo non appena avremo maggiori informazioni a riguardo.