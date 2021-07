Le condizioni del traffico a portata di mano con questa skill di Alexa

Amazon Alexa, con le sue infinite skill, è sempre al fianco degli utenti per aiutarli nella vita di tutti i giorni. Dopo avervi raccontato della skill “Vino Perfetto” per farsi consigliare dall’assistente digitale la bottiglia di vino più adatta da accostare a un piatto. In queste ore ACI Infomobility, in collaborazione con Ipervox ed EY, svela la skill “Luceverde“.

Il traffico sempre a vostra disposizione

Entrando nel dettaglio, Luceverde consente a tutti gli utenti di ottenere dati sempre aggiornati sulla mobilità locale, nazionale e di avere anche accesso a programmi radio e podcast da ascoltare mentre si è alla guida. “Grazie a questa Skill di Alexa accedere alle nostre informazioni su mobilità pendolare, principali flussi nazionali e criticità stagionali legate al turismo, sarà possibile anche con un semplice comando vocale, a casa o in auto – sottolinea Geronimo La Russa, Presidente ACI Infomobility. Il nostro obiettivo è quello di sfruttare sempre le tecnologie più innovative per rispondere al meglio alle esigenze del cittadino.”

Gli utenti possono utilizzare le seguenti funzionalità di Luceverde per restare sempre informati:

Notiziario radio “Alexa, chiedi a Luceverde il notiziario di…“, per conoscere le condizioni di traffico locale; “Alexa, chiedi a Luceverde il traffico per andare a lavoro“, per scoprire in tempo reale le condizioni del traffico per raggiungere il luogo di lavoro; “Alexa, chiedi a Luceverde il traffico nazionale“, per avere il dettaglio delle condizioni su tutta la rete nazionale.

Radio “Alexa, chiedi a Luceverde la Radio“, per ascoltare i programmi radio di ACI Luceverde.

Podcast “Alexa, chiedi a Luceverde di suggerirmi un podcast” oppure “Alexa, chiedi a Luceverde di riprodurre un podcast“.



Il servizio Luceverde è al momento attivo nelle seguenti città: Ancona, Bari, Bergamo, Genova, Lecce, Milano, Modena, Perugia, Pescara, Prato, Roma, Salerno, Trapani, Trieste, Verona e Vicenza.