Samsung TV Plus si aggiorna e ottiene altri 5 nuovi canali gratuiti

Samsung TV Plus è un servizio di streaming completamente gratuito, la cui app è preinstallata su tutte le Smart TV di Samsung prodotte dopo il 2016 e può essere personalizzata nei contenuti attraverso l’app per smartphone.

Ora l’azienda sudcoreana ha annunciato l’aggiornamento dell’app Samsung TV Plus per Smart TV, smartphone e tablet che aggiunge 5 nuovi canali TV con contenuti live e on demand fruibili gratuitamente in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

L’app Samsung TV Plus riceve 5 nuovi canali gratuiti

Il primo dei 5 nuovi canali gratuiti è Shorts, canale free HD con cortometraggi internazionali e locali disponibili 24 ore su 24, segue Radio Italia Trend, canale televisivo italiano con una programmazione non stop dedicata alla musica italiana Indie, Rap, Trap e alle nuove tendenze, Donna TV rivolto al gentil sesso che offre diverse produzioni originali, intrattenimento, tutorial, film e serie TV.

Gli altri due nuovi canali sono Alma TV Travel che racconta le bellezze delle regioni italiane grazie alla libreria del canale Marcopolo e anche al contributo di giornalisti, viaggiatori e blogger e infine Alma TV Food che punta a esaltare il patrimonio culturale ed enogastronomico della cucina italiana e mediterranea nello stile televisivo del canale Alice.

Samsung sottolinea l’impegno dell’azienda per ampliare sempre di più l’offerta di canali gratuiti disponibili su Samsung TV Plus, aggiungendone cinque totalmente nuovi per tutti gli appassionati di musica italiana, sport, cinema, viaggi e cibo.

