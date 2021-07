Nuove anticipazioni su colori e funzionalità di Samsung Galaxy Buds 2

Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy Buds 2, nuova generazione delle cuffie true wireless che il colosso coreano ha in programma di lanciare ufficialmente tra qualche settimana in occasione dell’evento Galaxy Unpacked di agosto.

L’occasione giusta ci è fornita da una nuova apparizione in Rete delle cuffie di Samsung, scovate da uno sviluppatore all’interno dell’app Galaxy Wearable (che sarà la companion app di Samsung Galaxy Buds 2).

Ecco i presunti colori delle cuffie Samsung Galaxy Buds 2

Come apprendiamo da 9to5Google, il file APK pare sia stato scoperto sul server di aggiornamento di Samsung e, pur non essendo definitivo, non lascia praticamente nulla all’immaginazione, includendo persino le immagini rendering che ci permettono di scoprire quelle che dovrebbero essere le varie colorazioni delle cuffie (ossia nera, bianca, grigia, viola e gialla).

Grazie a tale file APK abbiamo anche la possibilità di scoprire alcune delle funzionalità che saranno messe a disposizione di chi deciderà di acquistare Samsung Galaxy Buds 2, come ad esempio la possibilità di personalizzare il tocco, i controlli per la cancellazione attiva del rumore e per il suono ambientale.

Non mancano alcune delle solite feature del colosso coreano, come un equalizzatore e la possibilità di impostare la lettura delle notifiche.

In sostanza, l’impressione è di trovarci di fronte ad una sorta di versione ridotta delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro, che in più possono vantare l’audio a 360 gradi.

Stando a tali immagini, inoltre, pare che il team di sviluppatori del colosso coreano abbia deciso anche di ridisegnare l’interfaccia della sezione dedicata alla batteria (ogni auricolare dovrebbe vantare un’unità da 61 mAh mentre quella della custodia dovrebbe avere una capacità di 472 mAh).

Appuntamento a mercoledì 11 agosto, giorno in cui le cuffie Samsung Galaxy Buds 2 dovrebbero essere presentate ufficialmente insieme a Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 e alla serie di smartwatch Samsung Galaxy Watch 4.

