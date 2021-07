Spuntano i prezzi europei dei Samsung Galaxy Watch 4 e delle Galaxy Buds 2

Insieme alla nuova gamma di smartphone pieghevoli, composta da Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3, tra poco meno di un mese il produttore sud-coreano presenterà Samsung Galaxy Watch 4, Samsung Galaxy Watch 4 Classic e Samsung Galaxy Buds 2. Grazie al celebre leaker Ishan Agarwal abbiamo già quelli che dovrebbero essere i prezzi europei dei prodotti: andiamo subito a scoprirli.

Ecco i presunti prezzi europei di Samsung Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic e Galaxy Buds 2

In questi giorni stanno uscendo diverse indiscrezioni riguardanti i nuovi wearable di casa Samsung. Giusto ieri sono usciti tanti dettagli su Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Watch 4 Classic, compresi i prezzi destinati al mercato canadese. Oggi abbiamo indicazioni più precise perché il “solito” Agarwal ha fornito quelli che dovrebbero essere i prezzi europei dei due smartwatch e anche delle cuffie Samsung Galaxy Buds 2.

Partendo dai primi, ecco i presunti prezzi di Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic nelle versioni standard Bluetooth:

Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) – 269 euro

Samsung Galaxy Watch 4 (44 mm) – 299 euro

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 mm) – 369 euro

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46 mm) – 399 euro

Sul mercato dovrebbero arrivare delle versioni dotate di eSIM, ma per il momento non sono state fornite cifre al riguardo. Le colorazioni previste sono Black, Silver, Green e Gold per Watch 4 e Black e Silver per Watch 4 Classic. Le cuffie Samsung Galaxy Buds 2 dovrebbero invece essere lanciate al prezzo di 149 euro nelle colorazioni Black, White, Violet e Green.

In base a ciò che sappiamo, Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic dovrebbero disporre di display da 1,19 o 1,36 pollici, sistema operativo WearOS, SoC Exynos W920 (chipset al debutto assoluto e appositamente sviluppato per gli smartwatch), 1,5 GB di RAM, connettività Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS e di diversi sensori per la misurazione dello stato di salute (battito cardiaco, SpO2, VO2 Max). Le Galaxy Buds 2 dovrebbero invece mettere a disposizione cancellazione attiva del rumore (ANC), doppio microfono e batteria da 60 mAh (per ciascuna) e 500 mAh (custodia).

Per avere le conferme ufficiali sui prezzi e sulle caratteristiche di Samsung Galaxy Watch 4, Samsung Galaxy Watch 4 Classic e Samsung Galaxy Buds 2 dovremo attendere l’11 agosto 2021 e l’evento dedicato. Quelle suggerite dalla fonte sarebbero cifre adeguate secondo voi?

in copertina Samsung Galaxy Buds Pro

Potrebbe interessarti: recensione Samsung Galaxy Buds Pro