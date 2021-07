Arriva Amazfit GTR 2 LTE, con eSIM per una completa autonomia

Nel corso dell’evento in cui sono stati presentati Zepp OS e il nuovo chipset per smartwatch, Huami ha annunciato anche Amazfit GTR 2 LTE, caratterizzato dal supporto a una eSIM che gli permette di risultare completamente indipendente da uno smartphone.

Ecco Amazfit GTR 2 LTE

Dal punto di vista estetico il nuovo smartwatch è virtualmente indistinguibile dalla controparte WiFi, dalla quale eredita tutta la scheda tecnica. Troviamo dunque uno schermo da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel (326 ppi) protetto da una copertura in carbonio per resistere ai graffi e agli urti e personalizzabile con oltre cinquanta diversi quadranti.

Tra le funzioni segnaliamo il misuratore di battito cardiaco e quello della saturazione, per conoscere il livello di ossigeno nel sangue, un ricevitore GPS per tracciare oltre 90 diverse tipologie di sport, 3 GB di memoria interna per archiviare la propria musica, connessione Bluetooth 5.0, WiFi a 2,4 GHz, il supporto alle reti 4G/LTE grazie alla eSIM e una batteria da 471 mAh.

Il prezzo di Amazfit GTR2 LTE è di 249 euro e per vederlo dovremo attendere i prossimi mesi. In Europa, almeno inizialmente, sarà in vendita tramite Telefonica in Spagna e O2 in Germania, con altri Paesi che saranno raggiunti in seguito. Lo smartwatch sarà inoltre in vendita anche sullo store ufficiale di Amazfit e, in Spagna e Germania, anche su Amazon.

