Amazfit lancia ottime offerte sui suoi smartwatch più popolari

Prende il via oggi e si svolgerà nel corso di questa settimana la promozione “Prezzi freschi con Amazfit!“: il brand, noto e apprezzato per il rapporto qualità-prezzo dei suoi wearable, proporrà offerte lampo sui suoi smartwatch più popolari, ma soltanto in una fascia oraria prestabilita.

Per questa promozione, Amazfit ha scelto lo slogan “Di sera scendono le temperature… e i prezzi!” e infatti le offerte saranno attive per tutta la settimana dalle ore 19 alle ore 24.

Prezzi freschi con Amazfit!: gli smartwatch in offerta

Le offerte lampo, attive sullo store online di Amazfit, comprendono gli smartwatch più apprezzati del produttore, tra cui Amazfit GTR 2, Amazfit GTR 2E, Amazfit GTS 2, Amazfit GTS 2E, Amazfit Bip U e Amazfit T-Rex Pro.

Qui di seguito trovate i link ai prodotti in promozione, ma ricordate che le offerte lampo saranno disponibili solo a partire dalle ore 19:

Ecco, invece, alcune offerte che sono attive già in questo momento:

